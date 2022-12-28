Президент Узбекистана 24 декабря подписал постановление «О дополнительных мерах по эффективному использованию туристического и транспортного потенциала Самаркандской области, развитию области на основе концепции „Самарканд — туристические ворота Нового Узбекистана“».

В документе отмечается, что в 2023 году Самарканд станет местом проведения 25-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН.

В связи с этим в регионах Узбекистана и зарубежных странах будет проведена разъяснительная кампания «Самарканд — туристические ворота Нового Узбекистана», демонстрирующая туристический потенциал города и возможности международного аэропорта Самарканда.

Самаркандскую область планируется превратить в «крупный транспортно-логистический хаб», соединённый авиа-, железнодорожным и автомобильным транспортом, а также связывающий аэропорт с регионами страны.

В аэропорту Самарканда будет внедрена альтернативная система размещения (базирования) для иностранных авиаперевозчиков.

Согласно документу, в аэропорту Самарканда:

до 1 января 2030 года частный партнёр по управлению аэропортом для осуществления полётов иностранными авиакомпаниями обращается в Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта для получения разрешения;

вопрос о выдаче разрешения на полёты рассматривается Агентством гражданской авиации при Министерстве транспорта в течение не более чем 96 часов, а для чартерных рейсов — 24 часов со дня вручения представленных иностранными авиакомпаниями документов для осуществления авиаперелетов;

для обслуживания туристов создаются туристские информационные центры (первый такой указано создать до 1 февраля 2023 года);

Кроме того, согласно постановлению, субъекты предпринимательства до 1 января 2026 года освобождаются:

от уплаты таможенной пошлины при ввозе в соответствии с сформированными в установленном порядке перечнями оборудования, специальной техники, горюче-смазочных материалов, комплектующих изделий, запасных частей, сырья и материалов, растений, мебели, инвентаря и других товаров, необходимых для организации и/или осуществления деятельности гостиницы, имеющей категорию 4 звезды и выше;

от уплаты периодических таможенных платежей за специальную технику, механизмы и технологическое оборудование, ввозимые под таможенный режим «временный ввоз» для строительства объектов на территории Самаркандского туристического центра.

Постановлением Пайарыкский, Самаркандский и Тайлакский районы Самаркандской области внесены в перечень районов и городов, в которых вводится специальный налоговый режим для субъектов предпринимательства, оказывающих гостиничные услуги, услуги торговли, общественного питания, в сфере развлечений, туроператорские и турагентские услуги, утверждённый постановлением президента Узбекистана от 27 января 2022 года №ПП-104.

Министерству транспорта поручено до 1 сентября 2023 года создать систему автобусных сообщений на междугородних и международных направлениях с привлечением субъектов предпринимательства и инвесторов и предусмотреть для неё порядок покупки билетов через платформу Uzbus.