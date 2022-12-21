Законодательная палата Олий Мажлиса согласилась выделить Министерству жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана 404,7 млрд сумов ($35,8 млн) на возмещение убытков, сформировавшихся из-за применения пониженных тарифов на теплоснабжение в Ташкенте, хотя против этого выступали некоторые депутаты и Счётная палата.

Напомним, 19 декабря депутаты одобрили увеличение расходов госбюджета 2022 года на 22,9 трлн сумов ($2 млрд), в том числе предоставление МинЖКО 404,7 млрд сумов. Средства получит хокимият Ташкента, который рамках государственно-частного партнёрства перечислит деньги французской компании Veolia, управляющей системой теплоснабжения столицы.

Депутат от партии «Миллий тикланиш» Умиджон Жабборов высказался против предоставления субсидии МинЖКО и компании Veolia. Он напомнил, что согласно постановлению Кабинета министров от 22 сентября 2021 года Veolia Central & Eastern Europe (Франция) гарантирует все финансовые обязательства специальной проектной компании Veolia Energy Tashkent при реализации проекта и обязалась инвестировать 20 млн евро.

Кроме того, при возникновении убытков в результате применения пониженных тарифов компенсация должна выплачиваться из местного бюджета хокимиятом Ташкента, а не госбюджета.

Против предоставления субсидии также выступила Счётная палата. Как сообщил депутат со ссылкой на заключение органа финансового контроля, палата предложила исключить субсидию в размере 404,7 млрд сумов из законопроекта, ссылаясь на статью 71 Бюджетного кодекса и статью 13 закона о госбюджете 2022 года.

«В постановлении Кабинета министров, пояснительной записке указано, что эти вопросы должен был решить напрямую инвестор. В июле компании приступила к работе, прошло полмесяца с начала первого месяца зимы, но до сих пор в Ташкенте качество и горячей воды, и отопления абсолютно не отвечает требованиям. А мы хотим перечислить из республиканского бюджета, хотя законом предусмотерно выделение из местного бюджета, средства иностранной компании за такое некачественное обслуживание», — заявил парламентарий.

Заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Курбон Турсунов напомнил, что компания Veolia получила в управление систему теплоснабжения столицы на 30 лет. В рамках соглашения госорган должен компенсировать убытки частному партнёру от пониженных тарифов в течение 6 лет.

«С учётом того, что соглашение вступило в силу с 1 июля, в середине года сумма субсидий за пониженные тарифы по теплоснабжению населения была ниже. Поэтому предусматривается внесение изменений в проект и выделение из республиканского бюджета местному 404,7 млрд сумов. Эти средства были на плечах государства в рамках соглашения с частным партнёром», — заявил он.

Министр финансов Тимур Ишметов подчеркнул, что по соглашению с иностранным инвестором Узбекистан сообщил о невозможности резкого повышения тарифов на услуги теплоснабжения.

«Поэтому государство заверило, что продолжит выплату субсидий из бюджета за разницу между рыночным и настоящим тарифом, как это было ранее. Повышение тарифа будет поэтапным. В частности, предусматривалось повышение тарифа в 2022 году, но, как и в сфере энергетики, правительство решило не повышать тарифы, чтобы не приводить к дополнительным расходам для населения. Естественно, правительство не выполнило обязательство по повышению тарифа, за счёт этого появились дополнительные расходы. Поэтому государство должно [компенсировать убытки]. Республиканский или местный бюджет — это техническая сторона, всё равно это должно выплатить государство», — пояснил он.

Глава Минфина сообщил, что в местном бюджете хокимията Ташкента таких средств нет, поэтому было предложено выплатить из республиканского бюджета.

«Если этого не сделать, то тогда окажется, что государство не выполнило обязательство по повышению тарифа и привело к убыткам, из-за чего компания [Veolia] останется без 404,7 млрд сумов, что точно негативно отразиться на её дальнейшей деятельности», — заявил министр.

Депутат Умиджон Жабборов ещё раз отметил заключение Счётной палаты, которая рекомендовала исключить выделение субсидий за счёт республиканского бюджета. Он поинтересовался, почему не учитывается мнение «высшего аудиторского органа».

Тимур Ишметов сообщил, что все рекомендации Счётной палаты рассматриваются, большинство из них — около 90−95% — учитываются.

«Некоторые из них [не учитываются]. Мнения не всегда совпадают. Этих 400 млрд сумов в бюджете Ташкента нет. На самом деле, за счёт повышения тарифа [компания] должна был заработать 400 млрд сумов и за счёт этого финансировать свои расходы. Из-за того, что правительство не разрешило повышать тарифы, появились дополнительные убытки. В местном бюджете нет резерва лишних 400 млрд сумов, поэтому сумма предоставляется из [республиканского бюджета]», — заявил он.

«Газета.uz» рассказывала об ожиданиях властей от сотрудничества с Veolia. В частности, до 2050 года благодаря проекту ГЧП намечено сэкономить 9,2 млрд кубометров природного газа на 11,7 трлн сумов, 3,1 млрд квт*ч электроэнергии на 1,4 трлн сумов и 1,1 млрд кубометров воды на 440 млрд сумов.

При этом если при нынешней системе тарифы в 2021—2027 годах будут расти на 15% в год, то по проекту Veolia — на 30%. Объём бюджетных субсидий за этот период, как ожидается, также вырастет — с 3,8 трлн до 8,5 трлн сумов.

Мы также разбирали расходы хокимията Ташкента, который пытался их скрыть. В частности, анализ расходов бюджета столицы за первое полугодие показывает, что хокимият выделил меньше денег сферам образования и здравоохранения, в том числе на ремонт школ, детсадов и больниц, чем было запланировано. При этом резко возросли расходы на благоустройство, строительство и «прочее».

Доходы местного бюджета Ташкента и его районов превысили прогноз на 16% и составили 3,2 трлн сумов. В распоряжении хокимиятов для самостоятельного распределения осталось 412,5 млрд сумов. Кроме того, за счёт перевыполнения прогноза по налоговым поступлениям бюджет города получил ещё 907 млрд сумов (в сумме — 1,32 трлн сумов).