Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 36-м пленарном заседании во вторник отклонили новую редакцию закона «О профилактике правонарушений», заявив, что проект нуждается в серьёзной доработке. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

«Нельзя закрывать глаза на недостатки в отдельных нормах. Принятие закона в таком виде завтра может привести к серьёзным проблемам», — заявила председатель Сената Танзила Нарбаева. Она подчеркнула. что данный закон непосредственно связан с правами, интересами, достоинством человека.

В законе сохраняется такая мера профилактики, как профилактическая беседа. Однако нет ответа, сколько должна длиться такая беседа, привела пример глава Сената.

«Совершенно неправильно безрезультатно удерживать людей, отнимать у них время, заявляя о проведении профилактической беседы. В законодательстве многих стран в этом направлении такие аспекты отражены точно», — сказала она.

Проект закона был разработан Министерством внутренних дел «в целях эффективной реализации государственной политики по профилактике правонарушений, обеспечения полноценного регулирования отношений в данной сфере», говорится в сообщении. Документ состоит из 8 глав и 88 статей (действующий закон от 2014 года — 7 глав и 51 стати).

Проведённые Комитетом Сената по вопросам обороны и безопасности обсуждения с участием специалистов, экспертов и учёных показали необходимость доработки законопроекта. Ряд его норм «не соответствует другим действующим законам, в том числе положениям, непосредственно или опосредованно связанным с профилактикой правонарушений, а иногда даже противоречат и противоположны им», отметили в Сенате.

В частности, отметил председатель комитета Кутбиддин Бурханов, в статье 19 в качестве полномочий учреждений здравоохранения в сфере профилактики правонарушений устанавливается, что они разрабатывают и реализуют меры по профилактике употребления среди несовершеннолетних алкогольной и табачной продукции, осуществляют круглосуточный приём и оказание медицинской помощи несовершеннолетним, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. В одобренной сенаторами в этот же день новой редакции закона «Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции» субъектами непосредственного воздействия закона указаны лица в возрасте до 21 года.

Данное несоответствие в законах должно быть устранено, т. е. оба закона должны отражать единый и приемлемый подход к отношениям, связанным с несовершеннолетними и лицами, не достигшими 21 года, отметили сенаторы.

Заместитель министра внутренних дел — начальник Департамента общественной безопасности МВД Бекмурод Абдуллаев.

В статье 3 законопроекта даётся определение безнадзорному несовершеннолетнему — это «несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие уклонения от выполнения своих обязанностей или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по его содержанию, воспитанию и образованию родителями или другими законными представителями несовершеннолетнего».

Статьёй 64 Конституции на родителей возложена обязанность содержать и воспитывать своих детей до достижения ими совершеннолетия. Исходя из этого, необходимо пересмотреть понятие о безнадзорным несовершеннолетнем на предмет его соответствия Основному закону, было заявлено на заседании.

В статье 43 отмечается, что форма официального предупреждения утверждается Министерством юстиции, хотя в действующих нормах установлено, что утверждает форму Кабинет министров. «Ни эксперты, ни инициаторы закона в ходе предварительных обсуждений не смогли обосновать, почему это полномочие предполагается передать от правительства министерству», — заявили в Сенате.

При этом в статье 32 проекта закона единым государственным органом, координирующим деятельность по профилактике правонарушений, определяется Генеральная прокуратура.