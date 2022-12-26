По состоянию на 1 января 2022 года общее количество легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, в Узбекистане составило 3 051 734 (+10,2% по сравнению с началом 2021 года), сообщил Государственный комитет по статистике. На 1000 жителей приходилось в среднем 87 авто.

Более всего автомобилями обеспечены ташкентцы — в столице на 1000 человек приходилось 178 автомобилей. Следом шли Ташкентская (106), Хорезмская (104), Бухарская (100) и Самаркандская (92) области.

В целом за последние шесть лет число автомобилей физических лиц возросло в 1,5 раза:

на 1 января 2021 года — 2 767 126 (+14,7% за год);

на 1 января 2020 года — 2 410 421 (+6%);

на 1 января 2019 года — 2 272 185 (+6,5%);

на 1 января 2018 года — 2 133 507 (+3,7%);

на 1 января 2017 года — 2 057 331 (+4,2%);

на 1 января 2016 года — 1 974 182.

Недавно (после того, как систему общественного транспорта в Ташкенте вновь подверг критике президент Шавкат Мирзиёев) министр внутренних дел Пулат Бобожонов высказался о том, что население нужно стимулировать активнее пользоваться общественным транспортом, чтобы решить проблему пробок.

«Сейчас в Ташкенте стало очень много личных автомобилей. Пробки — с 8 до 10 утра, а вечером, когда люди возвращаются с работы, вообще невозможно проехать. Если горожане будут пользоваться общественным транспортом вместо личного автомобиля, зная, что они доберутся до места назначения быстрее и безопаснее, таких пробок, безусловно, станет меньше», — заявил глава МВД.