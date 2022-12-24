В Ташкенте молодой человек погиб от наезда поезда, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Инцидент произошёл 20 декабря в 17:37 часов на 3365-м км между станциями «Ташкент» и «Салар».

Подросток (2005 г. р.) был в наушниках и слушал музыку в телефоне, когда переходил железную дорогу в неположенном месте, отметили в ведомстве. В результате столкновения несовершеннолетний от полученных травм скончался на месте.





Юноша проживал в махалле «Байкургон» в Яшнабадском районе столицы с мамой и бабушкой. Ежедневно он выходил на пробежку по Малой кольцевой дороге.