Вслед за объявлением депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса Расула Кушербаева о планах завершить депутатскую деятельность о таком же решении сообщил депутат Учтепинского районного кенгаша народных депутатов Ташкента (оба от партии УзЛиДеП) Нуриддин Зайнитдинов. В беседе с «Газетой.uz» он сказал, что решение окончательное.

Нуриддин Зайнитдинов написал:

«Осуждаю ситуацию вокруг нашего друга депутата Расула Кушербаева. До каких пор будут закрывать рты депутатам, намеренно препятствовать им выражать свою позицию?

Когда на депутатов оказывают давление, все молчат…

Когда депутатов хотят посадить, все молчат…

Когда депутатов преследуют, все молчат…

Когда неприкосновенность депутата местного кенгаша ограничивается одним районом, все молчат…

Когда депутатам Законодательной палаты Олий Мажлиса не даётся гарантированное слово, все молчат…

Не говори!

Молчи!

Не вмешивайся!

До каких пор мы будем это слышать?!

Что остаётся депутату, если не говорить?

Теперь и это не позволят делать?..

Я полностью поддерживаю Расула Кушербаева.

Работать, будучи депутатом, неспособным свободно быть депутатом, невозможно.

Только лишь в 2022 году на меня два-три раза оказывалось давление и были незаконные дела, до сих пор к виновным не принято мер.

Дошло до того, что преследуют и оказывают давление на мою семью, моих родственников…

Я тоже решил уйти с должности депутата местного кенгаша.

Это решение было делом времени…"

В краткой беседе с «Газетой.uz» депутат признал, что очень устал от постоянного стресса. «Я нужен семье», — сказал он.

«Будучи депутатом, я никогда не думал о себе. Пять лет жил заботами народа. Не ради какой-то выгоды. Но ситуация ухудшается. Изменений нет. Обещали, что кенгаши будут разделены (речь о разделении полномочий хокимов и кенгашей — ред.). Разделения нет», — отметил Нуриддин Зайнитдинов.

Осенью Нуриддин Зайнитдинов сообщал о «политическом давлении» и «провокациях» после того, как он провёл несколько депутатских проверок.

Весной прошлого года депутаты кенгашей Андижанской области обратились к президенту и заявили о давлении на депутатов со стороны должностных лиц, выразили недовольство решениями кенгаша, которые «противоречат законодательству», и пожаловались, что нарушение неприкосновенности депутатов остаётся без внимания.