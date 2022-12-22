Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеёв и Казахстана Касым-Жомарт Токаев дали старт строительству объектов в рамках совместных проектов двух стран, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

В частности, в Казахстане будут запущены проекты по производству бытовой техники в Карагандинской области, инфузионных растворов в Шымкенте и автомобилей Chevrolet в Костанае.

В свою очередь, в Узбекистане предусмотрена реализация проектов по производству минеральных удобрений в Навоийской области, строительству логистического центра в Ташкентской области и жилищно-коммерческой инфраструктуры в Ташкенте.

Президенты пожелали успешной реализации совместных проектов.