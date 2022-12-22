22 декабря из Термеза в Хайратон отбыло девять грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.

Церемония передачи груза состоится в этот же день с участием официальных лиц Узбекистана и Афганистана.

В сентябре из Узбекистана по поручению президента Шавката Мирзиёева также отправлялись грузовики с продуктами питания для нуждающихся семей в городе Хайратон и двух районах провинции Балх.

Летом Узбекистан направлял в соседнюю страну, пострадавшую от землетрясения и последовавшего за ним наводнения, самолёт с 74 тоннами гуманитарной помощи.