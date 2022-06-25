Узбекистан направил в соседний Афганистан, сильно пострадавший от землетрясения и последовавшего за ним наводнения, самолёт с 74 тоннами гуманитарной помощи. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Юсуп Кабулжанов.

По его словам, помощь была сформирована по получению президента Шавката Мирзиёева.

В состав груза вошли продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты.

По последним данным, в результате землетрясения, произошедшего утром в среду, погибло более 1150 человек и пострадало более 1500.