Пустующие объекты недвижимости министерств и других государственных органов Узбекистана будут выставлять на торги для сдачи в аренду или продажи без их согласия. Об этом сообщило Министерство юстиции.

Агентство по управлению госактивами (АУГА) утвердило порядок выставления на торги объектов, принадлежащих министерствам, ведомствам и органам самоуправления. Речь идёт о недостроенных строительных объектах, пустующих зданиях, неиспользуемых производственных площадях, включая те объекты, в которых не используются более 50% площади (за исключением объектов, где выполняются сезонные работы).

Как уточняет Spot, подразделения АУГА будут регулярно проводить инвентаризацию пустующих объектов. Госорганам, на балансе которых они находятся, будут направлены предупреждения.

Балансодержатель должен в течение 3 месяцев найти применение объекту и оповестить об этом АУГА. В противном случае здание или помещение будет выставлено на онлайн-аукцион для сдачи в аренду либо продажи.

Решение о выставлении объекта на продажу принимают: