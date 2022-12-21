В Ургутском районе Самаркандской области в ночь на 18 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Damas, Lada и Nexia, сообщила программа Zamon телеканала Sevimli.

Как отмечается в репортаже, Damas на большой скорости проехал на красный свет светофора и врезался сначала в Nexia, а затем в Lada на встречной полосе.

В результате столкновения водитель Lada получил травмы, от которых скончался в больнице. Два пассажира Damas проходят лечение в больнице.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.