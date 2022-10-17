В социальных сетях появились сообщения о том, что в Мирабадском районе Ташкента избили врачей скорой помощи.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана, 16 октября около 18:50 в столичную службу «103» поступил вызов на улицу Темирйулчилар Мирабадского района от прохожего с просьбой помочь незнакомому 30-летнему мужчине, находившемуся без сознания, с кровотечением.

Бригада скорой помощи во главе с врачом М. З. и фельдшером З. Ж. оперативно прибыла на место и обнаружила 22-летнего гражданина М. А., который находился в неадекватном состоянии и нападал на окружающих, отметили в Минздраве.

Когда медики попытались оказать ему первую помощь, он набросился на них с кулаками и повредил машину скорой помощи.

Увидев, что происшествие принимает серьёзный оборот, сотрудники скорой помощи немедленно связались с районным отделом внутренних дел. Однако до приезда сотрудников ОВД гражданин М. А. избил водителя скорой помощи.

Водитель получил тяжёлые травмы и был доставлен другой бригадой в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, разрыв мягких тканей левого коленного сустава».

Врач мобильной бригады М. З. также был осмотрен в больнице, ему был поставлен диагноз «травма мягких тканей живота».

Минздрав взял ситуацию на контроль, «предпринимаются все необходимые меры для правовой оценки ситуации в рамках закона», говорится в сообщении.

В настоящее время Мирабадское УВД проводит проверку по данному инциденту.

Предыдущий случай нападения на работника скорой помощи в Ташкенте произошел на прошлой неделе — женщина-фельдшер скорой помощи подверглась нападению родственника пациента в Яккасарайском районе столицы.