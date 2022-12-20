В социальных сетях распространилось видео о ДТП, произошедшем в Касанском районе Кашкадарьинской области.

Как сообщила пресс-служба областного УВД, 19 декабря примерно в 7:15 на 73-м км трассы А-380 «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу» столкнулись Spark и грузовик «ГАЗ-53», ехавший спереди.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия. Пассажир Spark был госпитализирован, но позже скончался.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.