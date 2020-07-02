Антимонопольный комитет вынес на общественное обсуждение проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты. В частности, речь идет о поправках в статью 15 закона «О потребительском кредите».
Если сейчас потребительские кредиты выдаются только на товары (услуги), произведенные в Узбекистане, то в новом варианте документа предлагается сделать доступными и продукцию зарубежного производства.
Кроме того, комитет предлагает банкам выдавать потребительские кредиты в наличной форме и в иностранной валюте. Сейчас выдача средств наличными деньгами запрещена.
Потребителям также планируется разрешить уведомлять производителя или организацию, реализующую товары (услуги), о получении кредита в электронном виде (сейчас — только в письменном).
Обсуждение документа продлится до 16 июля.
Татьяна Аш
Давно пора решить народу при получении кредита решать куда они будут тратить деньги, а ни то что предлагают банки, вы, надо с народом решать что им лутше
Nodir Khusanov
Отлично
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“предлагается сделать доступными и продукцию зарубежного производства“
хм т.е пошлину на машины отменят? )
смысл заградительной пошлин же в обратном?