Антимонопольный комитет вынес на общественное обсуждение проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты. В частности, речь идет о поправках в статью 15 закона «О потребительском кредите».

Если сейчас потребительские кредиты выдаются только на товары (услуги), произведенные в Узбекистане, то в новом варианте документа предлагается сделать доступными и продукцию зарубежного производства.

Кроме того, комитет предлагает банкам выдавать потребительские кредиты в наличной форме и в иностранной валюте. Сейчас выдача средств наличными деньгами запрещена.

Потребителям также планируется разрешить уведомлять производителя или организацию, реализующую товары (услуги), о получении кредита в электронном виде (сейчас — только в письменном).

Обсуждение документа продлится до 16 июля.