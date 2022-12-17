Всемирный банк одобрил предоставление средств Узбекистану в рамках операции в поддержку политики развития (специальный финансовый инструмент ВБ, поддерживающий социально-экономические реформы в разных странах). Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе представительства ВБ в Ташкенте, банк окажет правительству Узбекистана поддержку в реализации стратегических реформ, направленных на построение инклюзивной экономики, ориентированной на частный сектор, развитие рыночных институтов и обеспечение равных возможностей для всех граждан для пользования благами экономического роста.

Поддержка будет предоставлена в виде финансового пакета, в который включены льготные кредиты на сумму 470 млн долларов США и кредиты с низкой процентной ставкой на сумму 480 млн долларов США (эти средства будут предоставлены кредитными организациями в составе ВБ — Международной ассоциацией развития (МАР) и Международным банком реконструкции и развития (МБРР). МАР предоставит три кредита, МБРР — один заём с низкими процентными ставками на сроки от 12 до 34 лет).

Финансирование, предоставляемое в рамках операции, поддержит следующие реформы и меры, осуществляемые правительством:

Разработка и реализация новой Национальной стратегии социальной защиты населения для повышения эффективности системы социальной поддержки граждан, включая бедные и уязвимые семьи.

Расширение выплат государством пособий по беременности и родам («декретные») женщинам, работающим в частном секторе, с целью уменьшения рисков их дискриминации на рабочих местах.

Увеличение количества небанковских кредитных организаций на рынке финансовых услуг и повышение качества их обслуживания с целью расширения доступа субъектов малого предпринимательства к источникам финансирования.

Разработка нового законодательства в области приватизации государственных предприятий, развития конкуренции, а также регулирования процедур неплатёжеспособности юридических и физических лиц с целью улучшения деловой среды и условий для развития частного сектора.

Расширение участия частного сектора на рынке мобильной телекоммуникационной связи с целью создания конкурентной среды для всех игроков отрасли.

Повышение надзора за финансовой деятельностью государственных предприятий и улучшение их финансовой дисциплины.

В рамках операции Всемирный банк предоставит финансовую поддержку государственному бюджету в условиях нарастающей глобальной экономической неопределённости, усложняющихся условий доступа к капиталу на международных финансовых рынках, а также роста мировых цен на продовольственные товары и энергоресурсы, отмечается в сообщении.