Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 15 декабря проанализировал недостатки в сфере занятости, сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, в текущем году количество постоянных рабочих мест сократилось в Китабском, Касанском, Мирзаабадском, Нарпайском, Нишанском и Фуркатском районах.

Численность работников на 232 тысячах предприятиях, работающих в частном секторе, указана как 1 человек. «Это значит, что они по-прежнему работают в «теневой» экономике и платят зарплату «конверте», — отмечалось на совещании.

Больше всего «в тени» работают сотрудники 47 районов. Например, в 80% предприятиях Нукусского, Зарбдарского, Миришкорского, Музработского, Каттакурганского районов указано 1 рабочее место, в Жондорском, Касанском, Ургутском, Пастдаргомском, Учкурганском — 75%, в Гулистанском, Наманганском, Кушкупирском районах — 70%.

С 1 апреля 2022 года до 1 января 2025 года ставка социального налога снижена с 12% до 1% для предпринимателей в сфере розничной торговли и общественного питания, гостиничных услуг, пассажирских и грузовых перевозок, ремонта и технического обслуживания транспортных средств, компьютерных услуг, ремонта бытовой техники, агро- и ветеринарных услуг, а также услуг, оказываемых в развлекательных центрах.





Больше половины предприятий этих 47 районов занимаются вышеуказанными видами деятельности, однако «они не могут перейти на справедливую оплату налогов и начать сотрудничать с государством», говорилось на совещании.

Кроме того, при приёме на работу лиц моложе 25 лет предприниматели были освобождены от социального налога на шесть месяцев.

«Эти льготы направлены на стимулирование развития предпринимательства в районах! Но чем занят хоким, его первый заместитель и начальник налоговой службы этих районов? Почему они никогда не интересовались тем, что на 70−80% предприятиях работает 1 работник?», — задался вопросом глава государства.

Хокимам областей совместно с ответственными ведомствами поручено в течение месяца провести опрос в этих 47 районах и разработать индивидуальные подходы по каждому из них.

Президент также поручил в течение месяца разработать упрощённые трудовые договоры при найме работников в строительной сфере на срок до шести месяцев. Это позволит привлечь 100 тысяч трудящихся в неформальном секторе к легальной деятельности.