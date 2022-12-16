Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов 15 декабря провёл встречу с послом США по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы Рашадом Хуссейном, сообщила пресс-служба МИДа.

Владимир Норов в ходе встречи подчеркнул, что обеспечение свободы вероисповедания, создание благоприятных условий для верующих, защита их законных прав и свобод «являются важной частью Стратегии развития Нового Узбекистана».

Рашад Хуссейн приветствовал результаты системных мер Узбекистана по обеспечению прав и интересов граждан в области религии, совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в этом направлении, укреплению атмосферы взаимного межконфессионального согласия в стране, поддержке институтов гражданского общества, в том числе религиозных организаций.

Американская сторона также отметила, что создание ещё больших условий для отправления религиозных обрядов и выражения верующими своих убеждений позволит противодействовать нарративам радикальных групп. Рашад Хуссейн выразил надежду на продолжение реформ в этом области, а также усилий по приведению законодательства в соответствие с международными стандартами.

По итогам встречи стороны договорились поддерживать постоянный рабочий диалог для укрепления сотрудничества в области защиты религиозной свободы.