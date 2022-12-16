Тяжелоатлет из Узбекистана Руслан Нурудинов завоевал три золотые медали на чемпионате мира в Колумбии, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета. Он стал первым двукратным чемпионом мира в этом виде спорта из Узбекистана.

Выступая в весовой категории до 109 кг, Нурудинов поднял в рывке 177 кг и в толчке 220 кг, показав по сумме двух упражнений результат 397 кг, опередив ближайшего соперника на 8 кг.

Второе место занял Георгий Чхеидзе из Грузии — 389 кг (170+219), третье — Рафаэль Кастильо из Колумбии — 388 кг (174+214).

В 2013 году в Польше Руслан Нуриддинов в весе до 105 кг поднял в рывке 190 кг, в толчке — 235 кг и с результатом 425 кг завоевал три золотых медали. Тогда он стал первым чемпионом мира среди тяжелоатлетов Узбекистана.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира в Колумбии узбекистанца Турсуной Жабборова завоевала две медали — серебряную и бронзовую.