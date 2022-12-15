Сборная Узбекистана по тяжёлой атлетике завоевала свои первые медали на чемпионате мира в Колумбии, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Турсуной Жабборова, выступающая в весовой категории до 87 кг, завоевала серебряную и бронзовую награды. В рывке она показала результат 112 кг («серебро»), а в толчке — 129 кг (8 место). В итоге по сумме двух упражнений — 241 кг — тяжелоатлетка удостоилась «бронзы».

Первое место заняла спортсменка из Норвегии Солфрид Коанда — 260 (113+147) кг, второе место досталось Эйлин Тикматана из Австралии — 249 кг (109+140) кг.

Ещё одна тяжелоатлетка из Узбекистана Ригина Адашбаева, участвовавшая в весовой категории до 81 кг, заняла 18-е место с общим результатом 220 кг.





Чемпионат мира продлится до 16 декабря.