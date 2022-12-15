Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в четверг затронул вопрос улучшения энергоснабжения в регионах, сообщает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

По его словам, за последние шесть лет в отрасли произошли серьёзные изменения, в том числе:

созданы новые мощности на более 5000 МВт электроэнергии (за предыдущие 25 лет введено всего 3300 МВт);

обновлено 45 тысяч км электрических сетей и более 13 тысяч трансформаторных пунктов (это также в 3−4 раза больше, чем в предыдущие годы);

объёмы производства сжиженного газа и угля выросли в 1,5 раза.

«Однако во время холодов в течение недели стало ясно, что [первый заместитель премьер-министра] Ачилбай Раматов, [глава «Узбекнефтегаза"] Мехриддин Абдуллаев, [глава «Тепловых электрических станций"] Фархад Абдурахманов, [глава «Национальных электрических сетей"] Дадажон Исакулов, [глава «Региональных электрических сетей"] Улугбек Мустафоев, [глава «Узтрансгаза"] Бехзот Норматов, [глава «Худудгазтаъминот"] Баходир Эшмуродов, хокимы областей, районов, городов и секторов не работали «внизу». Они провалили подготовку к зиме и дискредитировали проводимые нами реформы. Хотя в их системе имеется большая армия из более чем 115 тысяч сотрудников. Они тоже получают зарплату», — заявил глава государства.

За ошибки и недостатки в работе президент объявил выговор Ачилбаю Раматову, который возглавляет Республиканскую комиссию по координации подготовки отраслей экономики и социальной сферы к устойчивой работе в осенне-зимний период.

Аналогичные наказания получили председатель правления «Узбекнефтегаза», главы «Тепловых электрических станций», «Национальных электрических сетей», «Региональных электрических сетей , «Узтрансгаза» и «Худудгазтаъминот».

«Если бы они предупредили людей, представив чёткий план и анализ, если бы сказали справедливую правду, наш народ всё бы правильно понял и не был бы недоволен», — сказал президент.

Ачилбаю Раматову и другим руководителям поручено работать «в режиме чрезвычайной ситуации» в течение двух месяцев.