Кабинет министров Узбекистаан 23 сентября издал постановление о подготовке отраслей экономики, объектов социальной сферы и многоквартирного жилищного фонда к стабильной работе в осенне-зимний период 2022—2023 годов.
Согласно документу, хокимияты, уполномоченные министерства и ведомства должны начать подготовку к осенне-зимнему периоду со следующего:
- доставки угля и сжиженного газа, создания запасов основных продуктов питания на 15−20 дней в отдалённых и труднодоступных районах и кишлаках (аулах), а также территориях, где дороги могут быть повреждены в результате стихийных бедствий;
- своевременное обеспечение семей, включенных в «женскую», «молодёжную» и «железную» тетради, углём и сжиженным газом, а также теплой детской одеждой;
- организация во всех регионах продовольственных ярмарок по доступным ценам.
Министерству жилищно-коммунального обслуживания совместно с хокимиятами поручено обеспечить выполнение задачи по улучшению туалетов общего пользования на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, за счёт средств местных бюджетов и дополнительных источников.
Документом утверждены комплексные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему сезону, связанные с теплоснабжением, электроснабжением, питьевым водоснабжением, снабжением сжиженным газом, углём, ремонтом многоквартирным домов, социальных объектов
На выполнение указанных задач планируется направить 1,99 трлн сумов (в том числе только 10,6 млрд сумов из государственного бюджета, 326 млрд — местных бюджетов и дополнительных источников, 1,57 трлн — средств организаций и населения, 10,1 млрд — спонсорских средств и 71,68 млрд — других источников). Из этой суммы:
- на капитальный ремонт 2967 многоквартирных домов, включая ремонт крыш, установку 1532 железных дверей и 1351 дверей с кодовым замком, ремонт 2626 электрощитов, инженерных коммуникаций в подвалах 1129 домов и внутри 531 дома, фасада 812 домов — 188 млрд сумов;
- на улучшение внешних туалетов возле многоквартирных домов — 11,1 млрд сумов (в прошлогоднем постановлении президента говорилось о строительстве в 2022—2025 годах за счёт госбюджета 764 туалетов, в том числе 191 — в текущем году, всего планировалось выделить 44,5 млрд сумов, в текущем году — 11,1 млрд);
- подготовка к стабильной оборудования 24 котельных, 809 котлов и 737,2 км тепловых сетей — 34,2 млрд сумов;
- подготовка к стабильной работе 1815,3 км сетей водоснабжения и 1689 единиц насосного оборудования — 40,6 млрд сумов;
- подготовка к стабильной работе свыше 88 тысяч км электросетей и 29,1 тысячи трансформаторных пунктов — 305,96 млрд сумов;
- подготовка к стабильной работе энергосистем — 905,3 млрд сумов;
- восстановление 149 км газовых труб, капитальный ремонт 299 газораспределительных пунктов, ревизия 69,7 тысячи ГРП, доставка 314,4 тысячи тонн сжиженного газа — 53,1 млрд сумов;
- создание резерва угольной продукции в 1,68 млн тонн — 424,7 млрд сумов (включая отмеченные выше 10,6 млрд сумов из госбюджета);
- создание резерва угля, сжиженного газа и основных видов продуктов в отдалённых районах — 30,4 млрд сумов.
В течение недели районы будут разделены на «зелёные», «жёлтые» и «красные» категории. В последнюю войдут территории, где наблюдаются проблемы с электро- и газоснабжением, тяжёлое материально-техническое и финансовое состояние многоквартирного жилфонда, имеются многочисленные обращения в народные приёмные президента касательно коммунальных услуг, а также отдалённые и труднодоступные регионы.
Постановлением создана Республиканская комиссия по координации подготовки отраслей экономики и социальной сферы к устойчивой работе в осенне-зимний период во главе с первым заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым. Территориальные комиссии возглавят заместители хокимов по строительству.