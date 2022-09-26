Кабинет министров Узбекистаан 23 сентября издал постановление о подготовке отраслей экономики, объектов социальной сферы и многоквартирного жилищного фонда к стабильной работе в осенне-зимний период 2022—2023 годов.

Согласно документу, хокимияты, уполномоченные министерства и ведомства должны начать подготовку к осенне-зимнему периоду со следующего:

доставки угля и сжиженного газа, создания запасов основных продуктов питания на 15−20 дней в отдалённых и труднодоступных районах и кишлаках (аулах), а также территориях, где дороги могут быть повреждены в результате стихийных бедствий;

своевременное обеспечение семей, включенных в «женскую», «молодёжную» и «железную» тетради, углём и сжиженным газом, а также теплой детской одеждой;

организация во всех регионах продовольственных ярмарок по доступным ценам.

Министерству жилищно-коммунального обслуживания совместно с хокимиятами поручено обеспечить выполнение задачи по улучшению туалетов общего пользования на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, за счёт средств местных бюджетов и дополнительных источников.

Документом утверждены комплексные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему сезону, связанные с теплоснабжением, электроснабжением, питьевым водоснабжением, снабжением сжиженным газом, углём, ремонтом многоквартирным домов, социальных объектов и т. д.

На выполнение указанных задач планируется направить 1,99 трлн сумов (в том числе только 10,6 млрд сумов из государственного бюджета, 326 млрд — местных бюджетов и дополнительных источников, 1,57 трлн — средств организаций и населения, 10,1 млрд — спонсорских средств и 71,68 млрд — других источников). Из этой суммы:

на капитальный ремонт 2967 многоквартирных домов, включая ремонт крыш, установку 1532 железных дверей и 1351 дверей с кодовым замком, ремонт 2626 электрощитов, инженерных коммуникаций в подвалах 1129 домов и внутри 531 дома, фасада 812 домов — 188 млрд сумов;

на улучшение внешних туалетов возле многоквартирных домов — 11,1 млрд сумов (в прошлогоднем постановлении президента говорилось о строительстве в 2022—2025 годах за счёт госбюджета 764 туалетов, в том числе 191 — в текущем году, всего планировалось выделить 44,5 млрд сумов, в текущем году — 11,1 млрд);

подготовка к стабильной оборудования 24 котельных, 809 котлов и 737,2 км тепловых сетей — 34,2 млрд сумов;

подготовка к стабильной работе 1815,3 км сетей водоснабжения и 1689 единиц насосного оборудования — 40,6 млрд сумов;

подготовка к стабильной работе свыше 88 тысяч км электросетей и 29,1 тысячи трансформаторных пунктов — 305,96 млрд сумов;

подготовка к стабильной работе энергосистем — 905,3 млрд сумов;

восстановление 149 км газовых труб, капитальный ремонт 299 газораспределительных пунктов, ревизия 69,7 тысячи ГРП, доставка 314,4 тысячи тонн сжиженного газа — 53,1 млрд сумов;

создание резерва угольной продукции в 1,68 млн тонн — 424,7 млрд сумов (включая отмеченные выше 10,6 млрд сумов из госбюджета);

создание резерва угля, сжиженного газа и основных видов продуктов в отдалённых районах — 30,4 млрд сумов.

В течение недели районы будут разделены на «зелёные», «жёлтые» и «красные» категории. В последнюю войдут территории, где наблюдаются проблемы с электро- и газоснабжением, тяжёлое материально-техническое и финансовое состояние многоквартирного жилфонда, имеются многочисленные обращения в народные приёмные президента касательно коммунальных услуг, а также отдалённые и труднодоступные регионы.

Постановлением создана Республиканская комиссия по координации подготовки отраслей экономики и социальной сферы к устойчивой работе в осенне-зимний период во главе с первым заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым. Территориальные комиссии возглавят заместители хокимов по строительству.