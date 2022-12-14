В Узбекистане расширен список зарубежных телеканалов, вещание которых разрешено на территории страны, сообщила пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций при президенте.
«В целях обеспечения права граждан на получение полной и объективной информации, а также расширения возможностей получения ими информации из разных источников» список телеканалов увеличен с 50 до 192, говорится в сообщении.
В список вошли 35 каналов, специализированных на освещении новостей и социально-политических вопросов, 37 — показе фильмов и сериалов, 34 — научно-популярных передач, 27 — рассчитанных на детскую и подростковую аудиторию, 20 — посвящённых спорту и 39 — содержащих музыкально-развлекательный контент.
Телеканалы, включённые в обновлённый список, доступны в сетях операторов и провайдеров платного телевидения (через эфир в закрытом режиме, кабельное и IP телевидение, мобильную связь, спутниковые сети и интернет-платформы).
Вещание зарубежных каналов на территории Узбекистана осуществляется с условием соблюдения авторских и смежных прав на основе национального законодательства и международных правовых норм и требований, с заключением соглашений с владельцами зарубежного контента или с их согласия, уточняется в сообщении.
«Газета.uz» писала, что с начала ноября в пакетах операторов телевидения появились телеканалы BBC, CNN, Bloomberg, France 24, китайский CGTN, турецкий TRT Avaz, «Беларусь 24» и другие. До этого на территории страны были доступны преимущественно российские телеканалы.
Список телеканалов
1. 1 HD MUSIC TELEVISION
2. 365 ДНЕЙ ТВ
3. 8 КАНАЛ
4. AL JAZEERA
5. ANIMAL PLANET
6. AZTV
7. BARAEM
8. BBC NEWS
9. BBC WORLD NEWS
10. BLOOMBERG TELEVISION
11. BOLLYWOOD HD
12. BRIDGE TV CLASSIC
13. CBS
14. CGTN
15. CGTN Русский
16. CINEMA
17. CLUB MTV
18. CNBС
19. CNN
20. CNN International
21. DA VINCI
22. DEUTSCHE WELLE
23. DISCOVERY CHANNEL
24. DISCOVERY SCIENCE
25. DISNEY CHANNEL
26. DUCK TV
27. DОМАШНИЙ
28. DОМАШНИЙ INTERNATIONAL
29. ENGLISH CLASS
30. EURONEWS
31. EUROSPORT 1 / HD
32. EUROSPORT 2 / HD
33. FASHION TV
34. FOX NEWS
35. FRANCE 24
36. FUEL TV
37. GULLI GIRL
38. HDL
39. HOOLLYWOOD HD
40. INSIGHT
41. ITV
42. JEEM TV
43. JIMJAM
44. KBS WORLD
45. KHL
46. KIKA
47. LOVE NATURE
48. MEZZO LIVE HD
49. MMA TV
50. MTV
51. MTV LIVE HD
52. MUSEUM TV
53. MY ZEN
54. NATIONAL GEO WILD
55. NATIONAL GEOGRAPHIC
56. NBC NEWS
57. NHK World Japan
58. NICK JR
59. NICK TOONS
60. NICKELODEON
61. NICKELODEON HD
62. OKEAN TV
63. PARAMOUNT CHANNEL
64. PBS
65. QAZAQSTAN
66. RU.TV
67. SETANTA SPORTS 1
68. SETANTA SPORTS 2
69. SKY NEWS
70. SPACETOON
71. SPIKE HD
72. STAR CINEMA
73. SUPER RTL
74. TCM
75. THE CW
76. TIJI
77. TNT
78. TRACE SPORT STARS
79. TRACE URBAN
80. TRT AVAZ
81. TRT HABER
82. TRT MÜSİK
83. TURKMENISTAN
84. TV 1000
85. TV 1000 ACTION
86. TV 1000 РУССКОЕ КИНО
87. UFC
88. VIASAT EXPLORER
89. VIASAT HISTORY
90. VIASAT NATURE
91. VIASAT SPORT
92. VIP COMEDY
93. VIP PREMIERE
94. VIP SERIAL
95. ZOOMOO
96. ZOOПAPK
97. АВТО 24
98. АВТО ПЛЮС
99. АРСЕНАЛ
100. БОБЁР
101. В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
102. В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
103. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
104. ГЛАЗАМИ ТУРИСТА
105. ДЕТСКИЙ МИР
106. ДИКАЯ ОХОТА
107. ДИКАЯ РЫБАЛКА
108. ДИКИЙ
109. ДОКТОР
110. ДОМ КИНО
111. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
112. ДОРАМА ТВ
113. ДРАЙВ
114. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА
115. ЖИВАЯ ПРИРОДА
116. ЖИВИ
117. ЖИВИ АКТИВНО
118. ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ
119. ЗАГОРОДНЫЙ INT
120. ЗВЕЗДА
121. ЗДОРОВОЕ ТВ
122. ИНДИЙСКОЕ КИНО
123. ИСТОРИЯ
124. КАЛЕЙДОСКОП
125. КАПИТАН ФАНТАСТИКА
126. КАРУСЕЛЬ
127. КИНОКОМЕДИЯ
128. КИНОМИКС
129. КИНОПОКАЗ
130. КИНОПРЕМЬЕРА
131. КИНОСВИДАНИЕ
132. КИНОСЕМЬЯ
133. КИНОСЕРИЯ
134. КИНОХИТ
135. КУХНЯ ТВ
136. ЛЯ-МИНОР ТВ
137. МАМА
138. МАТЧ ТВ
139. МАТЧ! АРЕНА
140. МАТЧ! БОЕЦ
141. МАТЧ! ИГРА
142. МАТЧ! ПЛАНЕТА
143. МАТЧ! ПРЕМЬЕР
144. МАТЧ! ФУТБОЛ 1
145. МАТЧ! ФУТБОЛ 2
146. МАТЧ! ФУТБОЛ 3
147. МИР
148. МИР 24
149. МОТОСПОРТ
150. МОЯ ПЛАНЕТА
151. МОЯ СТИХИЯ
152. МУЖСКОЕ КИНО
153. МУЗ ТВ
154. МУЗЫКА ПЕРВОГО
155. МУЛЬТ
156. МУЛЬТИЛАНДИЯ
157. НАУКА
158. НАША СИБИРЬ
159. НАША ТЕМА
160. НАШЕ НОВОЕ КИНО
161. НТВ
162. Общественный первый канал
163. ОХОТА И РЫБАЛКА
164. ОХОТНИК И РЫБОЛОВ
165. ПЕРВЫЙ КАНАЛ
166. ПЕРВЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ
167. ПРИКЛЮЧЕНИЯ HD
168. РБК
169. РЕТРО
170. РОДНОЕ КИНО
171. РОССИЯ 1
172. РОССИЯ 24
173. РОССИЯ К
174. РУССКАЯ КОМЕДИЯ
175. РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР
176. РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ
177. РЫЖИЙ
178. САРАФАН
179. СМАЙЛИК ТВ
180. СТС KIDS
181. Т 24
182. ТАЙНЫ ГАЛАКТИКИ
183. ТВ 3
184. ТВ ЦЕНТР
185. ТЕЛЕКАФЕ
186. ТНВ ПЛАНЕТА
187. ТОҶИКИСТОН
188. ТОЧКА ОТРЫВА
189. ТУГАН ТЕЛ
190. УНИКУМ
191. УСАДЬБА
192. ХАБАР 24
אולג
Узбекистан мирное светское государство, нам необходимо запрещать к показу каналы пропогандирующие войну