В Узбекистане расширен список зарубежных телеканалов, вещание которых разрешено на территории страны, сообщила пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций при президенте.

«В целях обеспечения права граждан на получение полной и объективной информации, а также расширения возможностей получения ими информации из разных источников» список телеканалов увеличен с 50 до 192, говорится в сообщении.

В список вошли 35 каналов, специализированных на освещении новостей и социально-политических вопросов, 37 — показе фильмов и сериалов, 34 — научно-популярных передач, 27 — рассчитанных на детскую и подростковую аудиторию, 20 — посвящённых спорту и 39 — содержащих музыкально-развлекательный контент.

Телеканалы, включённые в обновлённый список, доступны в сетях операторов и провайдеров платного телевидения (через эфир в закрытом режиме, кабельное и IP телевидение, мобильную связь, спутниковые сети и интернет-платформы).

Вещание зарубежных каналов на территории Узбекистана осуществляется с условием соблюдения авторских и смежных прав на основе национального законодательства и международных правовых норм и требований, с заключением соглашений с владельцами зарубежного контента или с их согласия, уточняется в сообщении.

«Газета.uz» писала, что с начала ноября в пакетах операторов телевидения появились телеканалы BBC, CNN, Bloomberg, France 24, китайский CGTN, турецкий TRT Avaz, «Беларусь 24» и другие. До этого на территории страны были доступны преимущественно российские телеканалы.

Список телеканалов

1. 1 HD MUSIC TELEVISION

2. 365 ДНЕЙ ТВ

3. 8 КАНАЛ

4. AL JAZEERA

5. ANIMAL PLANET

6. AZTV

7. BARAEM

8. BBC NEWS

9. BBC WORLD NEWS

10. BLOOMBERG TELEVISION

11. BOLLYWOOD HD

12. BRIDGE TV CLASSIC

13. CBS

14. CGTN

15. CGTN Русский

16. CINEMA

17. CLUB MTV

18. CNBС

19. CNN

20. CNN International

21. DA VINCI

22. DEUTSCHE WELLE

23. DISCOVERY CHANNEL

24. DISCOVERY SCIENCE

25. DISNEY CHANNEL

26. DUCK TV

27. DОМАШНИЙ

28. DОМАШНИЙ INTERNATIONAL

29. ENGLISH CLASS

30. EURONEWS

31. EUROSPORT 1 / HD

32. EUROSPORT 2 / HD

33. FASHION TV

34. FOX NEWS

35. FRANCE 24

36. FUEL TV

37. GULLI GIRL

38. HDL

39. HOOLLYWOOD HD

40. INSIGHT

41. ITV

42. JEEM TV

43. JIMJAM

44. KBS WORLD

45. KHL

46. KIKA

47. LOVE NATURE

48. MEZZO LIVE HD

49. MMA TV

50. MTV

51. MTV LIVE HD

52. MUSEUM TV

53. MY ZEN

54. NATIONAL GEO WILD

55. NATIONAL GEOGRAPHIC

56. NBC NEWS

57. NHK World Japan

58. NICK JR

59. NICK TOONS

60. NICKELODEON

61. NICKELODEON HD

62. OKEAN TV

63. PARAMOUNT CHANNEL

64. PBS

65. QAZAQSTAN

66. RU.TV

67. SETANTA SPORTS 1

68. SETANTA SPORTS 2

69. SKY NEWS

70. SPACETOON

71. SPIKE HD

72. STAR CINEMA

73. SUPER RTL

74. TCM

75. THE CW

76. TIJI

77. TNT

78. TRACE SPORT STARS

79. TRACE URBAN

80. TRT AVAZ

81. TRT HABER

82. TRT MÜSİK

83. TURKMENISTAN

84. TV 1000

85. TV 1000 ACTION

86. TV 1000 РУССКОЕ КИНО

87. UFC

88. VIASAT EXPLORER

89. VIASAT HISTORY

90. VIASAT NATURE

91. VIASAT SPORT

92. VIP COMEDY

93. VIP PREMIERE

94. VIP SERIAL

95. ZOOMOO

96. ZOOПAPK

97. АВТО 24

98. АВТО ПЛЮС

99. АРСЕНАЛ

100. БОБЁР

101. В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

102. В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

103. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

104. ГЛАЗАМИ ТУРИСТА

105. ДЕТСКИЙ МИР

106. ДИКАЯ ОХОТА

107. ДИКАЯ РЫБАЛКА

108. ДИКИЙ

109. ДОКТОР

110. ДОМ КИНО

111. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

112. ДОРАМА ТВ

113. ДРАЙВ

114. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА

115. ЖИВАЯ ПРИРОДА

116. ЖИВИ

117. ЖИВИ АКТИВНО

118. ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ

119. ЗАГОРОДНЫЙ INT

120. ЗВЕЗДА

121. ЗДОРОВОЕ ТВ

122. ИНДИЙСКОЕ КИНО

123. ИСТОРИЯ

124. КАЛЕЙДОСКОП

125. КАПИТАН ФАНТАСТИКА

126. КАРУСЕЛЬ

127. КИНОКОМЕДИЯ

128. КИНОМИКС

129. КИНОПОКАЗ

130. КИНОПРЕМЬЕРА

131. КИНОСВИДАНИЕ

132. КИНОСЕМЬЯ

133. КИНОСЕРИЯ

134. КИНОХИТ

135. КУХНЯ ТВ

136. ЛЯ-МИНОР ТВ

137. МАМА

138. МАТЧ ТВ

139. МАТЧ! АРЕНА

140. МАТЧ! БОЕЦ

141. МАТЧ! ИГРА

142. МАТЧ! ПЛАНЕТА

143. МАТЧ! ПРЕМЬЕР

144. МАТЧ! ФУТБОЛ 1

145. МАТЧ! ФУТБОЛ 2

146. МАТЧ! ФУТБОЛ 3

147. МИР

148. МИР 24

149. МОТОСПОРТ

150. МОЯ ПЛАНЕТА

151. МОЯ СТИХИЯ

152. МУЖСКОЕ КИНО

153. МУЗ ТВ

154. МУЗЫКА ПЕРВОГО

155. МУЛЬТ

156. МУЛЬТИЛАНДИЯ

157. НАУКА

158. НАША СИБИРЬ

159. НАША ТЕМА

160. НАШЕ НОВОЕ КИНО

161. НТВ

162. Общественный первый канал

163. ОХОТА И РЫБАЛКА

164. ОХОТНИК И РЫБОЛОВ

165. ПЕРВЫЙ КАНАЛ

166. ПЕРВЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ

167. ПРИКЛЮЧЕНИЯ HD

168. РБК

169. РЕТРО

170. РОДНОЕ КИНО

171. РОССИЯ 1

172. РОССИЯ 24

173. РОССИЯ К

174. РУССКАЯ КОМЕДИЯ

175. РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР

176. РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ

177. РЫЖИЙ

178. САРАФАН

179. СМАЙЛИК ТВ

180. СТС KIDS

181. Т 24

182. ТАЙНЫ ГАЛАКТИКИ

183. ТВ 3

184. ТВ ЦЕНТР

185. ТЕЛЕКАФЕ

186. ТНВ ПЛАНЕТА

187. ТОҶИКИСТОН

188. ТОЧКА ОТРЫВА

189. ТУГАН ТЕЛ

190. УНИКУМ

191. УСАДЬБА

192. ХАБАР 24