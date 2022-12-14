Генеральная прокуратура Узбекистана ответила на вопросы, почему суд над 22 обвиняемыми в причастности к событиям 1−2 июля в Каракалпакстане проходит в Бухаре и почему председательствующим судьёй выбран Елубай Абибуллаев. Эти вопросы задала независимая парламентская комиссия по расследованию событий. Ответы Генпрокуратуры в среду опубликовала пресс-служба комиссии.

В них говорится, что в следственном изоляторе №2 Нукуса в настоящее время ведётся ремонт, и содержавшиеся в нём задержанные были распределены в изоляторы в ближайших регионах.

Поскольку обвиняемые по уголовному делу о нукусских событиях находятся в следственном изоляторе №4 в Бухаре, судебное заседание ведётся в здании Бухарского областного суда по уголовным делам.

Касательно выбора судьи Генпрокуратура ответила, что уголовные дела, поступающие в суды, распределяются между судьями информационной системой E-Sud Верховного суда в зависимости от нагрузки.

«Данное уголовное дело также было распределено программой без вмешательства человеческого фактора Елубаю Абибуллаеву», — говорится в ответе.

Комиссия также уточнила у Генпрокуратуры, будет ли разрешено продолжение онлайн-трансляции судебных заседаний по завершении допроса свидетелей (во время допроса свидетелей это запрещено согласно Уголовно-процессуальному кодексу).

В ответе говорится, что председательствующий судья может разрешить возобновить онлайн-трансляцию процесса средствами массовой информации с началом прений сторон по инициативе суда или ходатайствую участников уголовного процесса.