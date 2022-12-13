Аргентина — Хорватия: 55/45

Фотография аргентинцев, выделывающих рожи перед голландцами после счастливой для «альбиселесте» серии пенальти в ¼ финала, поделила болельщиков на два разных лагеря. Кто-то, вооружившись морализаторством, расстреливает Месси и Ко из пушки осуждения. Кто-то, напротив, увидел в этом не самом презентабельном в век cancel culture поступке обычные человеческие эмоции, сгусток страстей на футбольном поле: рекорд на чемпионатах мира из 17 жёлтых карточек в этом матче, показанных в обе стороны, тому подтверждение.

Логично ли считать справедливым и то, и другое мнение? В отношении сегодняшней сборной Аргентины — и да, и нет. Да — потому что сама игра аргентинцев скроена из противоречий, где намешано много ляпов. Нет — потому что со злополучной фотографией, думаю, уже все успокоилось, а вот с игрой аргентинцы будут вновь решать, теперь в полуфинале.

Фото: Selección Argentina / Twitter

Если руководствоваться чистой теорией, то команда Лионеля Скалони поступательно идёт к своему решающему матчу, не выкладывая всех козырей. Если брать за основу результаты и качество игры, то здесь вместо сплошной возвышающейся прямой мы видим прыгающие линии, словно на графике повышенной сейсмоопасности.

Уж точно логичным в игре под названием «футбол» всегда является результат. И в четвертьфинале с Нидерландами аргентинцы логично победили в серии одиннадцатиметровых. Во всяком случае, у хорватов в полуфинале будет достойный соперник, готовый дожимать результат на самой последней стадии игры.

Кто знает, может именно Эмилиано Мартинес опередит Доминика Ливаковича в борьбе за звание самого лучшего вратаря турнира. У аргентинцев здесь есть некоторое преимущество — они такими чувствами живут впервые в Катаре. А значит, ещё не сполна ими наелись.

Сборная Хорватии на ЧМ-2022 делает все, чтобы впечатление от ее игры мерилось исключительно одним результатом. Команда Златко Далича не только не играет лучше своих соперников, она их даже не побеждает в этой игре. Пока хорваты вели в счёте только лишь в матче с деморализованной Канадой.

Случись в любом из предыдущих матчей с участием «клетчатых» какой-нибудь рикошет, невообразимый гол в их ворота, мы бы сейчас не стесняясь в сарказме и иронии и шутили над хорватскими «пенсионерами», которым пора уже подумать, как обустроить свой внефутбольный быт.





Фото: HNS / Twitter

Но результат, словно приговор, заставляет говорить совсем о другом. О том, что возможно ли в Катаре повторение финала четырёхлетней давности. О том, что сравнение сборной Хорватии с мадридским «Реалом», которое нашёл Лука Модрич, — не только дань образности и решимости хорватского капитана. Здесь ведь и толика тактического смысла: самый титулованный футбольный клуб не стремится играть лучше соперника, он делает это всегда в решающие моменты. Такова и сборная Хорватии — ей не нужен тренер-реформатор с конспектами на игру. Пуля дырочку найдёт, вода камень точит. Когда это закончится — теперь черёд отвечать аргентинцам.

Франция — Марокко: 60/40

На взгляд тех, кто только сегодня вдруг решился включиться в просмотр игр ЧМ-2022, состав этой полуфинальной пары — случайность, игра фортуны. Франция — Португалия или Испания смотрелись бы на этой стадии, кажется, уместнее. Однако такое поверхностное впечатление в данном случае попросту врёт, откровенно и беззастенчиво.

Взгляд второй присущ всем тем, кто внимательно следит за турниром в Катаре с самого старта. Марокко лишила нас пиренейского дерби в плей-офф, а в групповом турнире отправила пылиться в архив сборную Бельгии, так что тезис о случайности этого полуфинала лучше отложить как неуместный. «Атласские львы» до сих пор не пропустили в свои ворота от соперников — автогол в матче с Канадой можем теперь отнести в категорию недоразумения.

Марокканцы полностью списали африканский футбол в его традиционном понимании в утиль. Бытовавшему мнению о том, как яркие, но неограненные «алмазы» футбольной гениальности отправлялись учиться в Европу коллективной игре в мяч, пришёл конец.

Фото: Équipe du Maroc / Twitter

Новое поколение «атласских львов» родилось далеко за пределами своей родины, перечень двойного гражданства Буну, Саисса, Хакими, Амрабата, Зиеша etc — яркая афиша глобализации этого мира. Именно в этом плавильном котле родилось умение марокканцев играть в тактически зрелый и умный футбол. Пожалуй, только их соперник в полуфинале не даёт им более высокие шансы на выход в финал.

Сборная Франции, действующий чемпион мира, уже давно стала лучшим плакатом многоэтничности нашего мира против ксенофобии и национализма. Исторический флёр взаимоотношений конечно же, присущ этой полуфинальной паре. А тут ещё и поражение от Туниса добавляет поленьев в костёр противостояний метрополии со своими бывшими колониями. Но если же отбросить эти бесполезные попытки, то о «трёхцветных» можно сказать одно: это самая сильная сборная из квартета оставшихся.

В группе и матче 1/8 финала с Польшей французы продемонстрировали нам, что золотодобытчики ЧМ-2018 находятся в прекрасной форме (забудьте вы уже про игру с Тунисом!). Удивительное сочетание интеллектов и атлетизма на стадии полуфинала не удовлетворится чем-то меньшим, нежели золото. Мбаппе, Жиру и Гризман образуют самую эффективную и эффектную линию нападения на турнире, накрепко спаянную игрой в сборной.

Фото: French Team / Twitter

Как бы парадоксально это ни звучало, травматическая напасть в канун чемпионата помогла тренерским метаниям Дидье Дешама. Отсутствие Бензема, Канте и Погба сузило выбор передней линии до предсказуемого, а травма в первом групповом матче левого вингера Лукаса Эрнандеса ещё более укрепила решимость французского наставника играть смелее.

За Францию на этом чемпионате слишком много всего, в том числе и та часть турнирной сетки, по которой команда двигалась без сенсаций. Характер французов прошёл тест на собранность и концентрацию только в четвертьфинале с англичанами. И это был уже весомый знак качества. Сборная Англии играла интереснее, раскрывалась в самых неожиданных местах, но «трёхцветные» смогли проявить важное качество, ставшее своеобразным «брендом» на турнире в Катаре, — умение в нужный момент нанести сопернику разящий удар. Да, без везения не обошлось, но этот тот самый хрестоматийный случай, когда везёт сильнейшему.