Хокимияты областей Узбекистана и региональные предприятия электросетей начали публикацию графиков веерных отключений электричества. О таких планах ранее в интервью «Газете.uz» сообщил заместитель премьер-министра, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

Он назвал веерные отключения вынужденной мерой в сложный период, когда в стране наблюдается дефицит газа и электроэнергии. Графики по всей стране раньше никогда не публиковались, и отключения энергии для большинства жителей обычно являются неожиданными.

Министр в своём интервью отмечал, что в графики в зависимости от ситуации могут вноситься коррективы. Их также могут нарушать аварийные отключения.

Ташкент

Ташкентский городской филиал предприятия «Региональные электрические сети» в своём Telegram-канале опубликовал графики на 13 декабря по всем районам столицы в формате PDF.

В сообщении пресс-службы филиала отмечается, что отключения будут производиться не в обязательном порядке, а только при необходимости — в периоды повышенного потребления энергии для сохранения баланса между её производством и потреблением — и в согласовании с хокимиятами районов города.

«График ограничений будет действовать только в экстренных ситуациях, для предупреждения аварийных ситуаций при резком понижении температуры воздуха и росте потребления», — говорится в сообщении.

О дополнительных отключениях в результате аварий на сетях и подстанциях, при проведении плановых ремонтных работ и в других случаях потребители будут оповещаться дополнительно.

Графики для других регионов (будут обновляться ежедневно)

Андижанская область

Бухарская область

Кашкадарьинская область

Навоийская область

Наманганская область

Самаркандская область

Хорезмская область

Сурхандарьинская область

Дополняется.