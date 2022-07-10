Министерство обороны Узбекистана опубликовало интервью с военнослужащими Вооружённых сил, находившимися в БТР, который был остановлен протестующими в Каракалпакстане 2 июля. Военные были привлечёнными к стабилизации ситуации в республике, где в первые дни июля прошли массовые демонстрации.

«У нас был приказ не применять оружие. Потому что там мирное население, обычные люди, простой народ», — заявил капитан Рустам Бобожонов, служащий в одной из воинских частей Северо-западного военного округа.

Он рассказал, что когда его подчинённые направлялись на БТР в место дислокации, водитель сообщил ему о группе из 300−400 человек, перекрывшей дорогу на расстоянии примерно 1 км.

«Нам перекрыли дорогу. В руках металлические предметы, куски арматуры, ломы, зажигательная смесь», — сообщил водитель.

Капитан поручил быть готовым ко всему и связался с частью, чтобы вызвать подкрепление. «Перед нами 300−400 человек, сзади — 100−200. Начали наносить удары по технике. Ломать стёкла», — рассказал он.

«Нашей главной целью была охрана мира, спокойствия народа Каракалпакстана. Мы не стали двигаться на людей. Не применяли оружие. Ни один человек там не пострадал от наших рук», — сказал Рустам Бобожонов.

Военный с забинтованной головой, находившийся в БТР, рассказал: «Мы остановили БТР, чтобы население не пострадало. Нам бы совесть не позволила направить БТР на людей или стрелять в них… Мы приняли присягу, и никогда не отступим от неё».

Кадр видео из соцсетей.

Капитан сообщил, что приказал наводчику сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что это не остановило демонстрантов.

Военные рассказали, что люк БТР был открыт с использованием металлических предметов. Находившиеся внутри были избиты.

Кадр видео Минобороны.

Сержант с ранами на лице сообщил, что в тот день сделал всё, чтобы защитить командира экипажа и сослуживцев. «Я был весь в крови… Было много ударов сзади, по голове, плечам. У нас не было боевого оружия, но на нас была военная форма. Она каким-то образом в этот момент придала мне сил», — сказал он.

«Газета.uz» писала, что демонстрации в Нукусе, вызванные задержанием журналиста Даулетмурата Тажимуратова, произошли на фоне зревшего почти неделю недовольства жителями Каракалпакстана предложенными поправками в Конституцию о статусе республики. Начавшись с шествия с требованием освободить журналиста, демонстрации переросли в беспорядки, приведшие к жертвам и большому числу раненых.

Ранее о запрете применять огнестрельное оружие сообщала Национальная гвардия. МВД сообщало, что применяло специальные средства, такие как световые и шумовые гранаты. Между тем, некоторые раненые, с которыми говорил наш корреспондент в Нукусе, сообщили, что имеют огнестрельные ранения.

По предложению президента Узбекистана поправки, касающиеся статуса Каракалпакстана, отменены. В республике введён режим чрезвычайного положения. В Нукусе и регионах Каракалпакстана установлены блок-посты, на которых проверяются автомобили.