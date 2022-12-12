В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как десятки людей набирают в разные ёмкости бензин, разлитый на земле возле железнодорожной ветки. Хокимият Ташкентской области опубликовал сообщение, в котором подтверждается, что инцидент произошёл на Ангренской нефтебазе.

Как сообщил глава нефтебазы Д. Азимов, утечка произошла ещё 10 декабря примерно в 20:10. В результате замерзания разорвался кран сифона резервуара №20 объёмом 5000 кубометров. Из резервуара вытекло 11,5 тонн бензина Аи-80, сказал он.

Аварийная ситуация была устранена сотрудниками завода в 20:45, никто серьёзно не пострадал, добавил он.

Топливо вытекло по дождевым лоткам за пределы территории завода на следующий день около 14:00.