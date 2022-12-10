Министерство юстиции Узбекистана вынесло на общественное обсуждение проект положения о порядке приостановки предпринимательской деятельности после поступления предпринимателя на государственную гражданскую службу.

Как сообщила пресс-служба Минюста, документ разработан согласно статье 13 закона «О государственной гражданской службе», которая запрещает госслужащему заниматься бизнесом, создавать субъекты предпринимательской деятельности, быть их учредителем (участником) или руководителем, приобретать напрямую или через представителей доли, паи, акции в организациях, находящихся под контролем госоргана, где он проходит службу или с которыми имеет связи и интересы.

В рамках исключения они могут владеть свободно обращающимися акциями акционерных обществ в пределах требований, установленных законодательством.

Согласно проекту положения, госслужащие должны будут уведомить соответствующие органы о наличии у них бизнеса в течение трёх рабочих дней после поступления на службу, чтобы избежать конфликта интересов. После этого им даётся не более трёх месяцев на прекращение предпринимательской деятельности.

По обращению в орган внутреннего антикоррупционного контроля организации этот срок может быть продлён. В качестве основания могут быть приняты следующие случаи: компания участвует в судебном деле, требуется разрешение других учредителей на выход из участия в бизнесе, дополнительное время на восстановление здоровья или другие непредвиденные обстоятельства (форс-мажор).

Если госслужащий занимает руководящий или административно-хозяйственный пост в компании, он должен расторгнуть с ней договор (трудовой или гражданско-правовой) в течение 5 рабочих дней.

Бизнесом не будет считаться личное подсобное хозяйство, животноводство и птицеводство в домашних условиях, а также сбыт выращенной продукции. Госслужашие также могут заниматься видами деятельности для самозанятых лиц.

Госслужащий сможет выбрать одну из следующих форм приостановления предпринимательской деятельности:

Если он является собственником частного предприятия, исполнение обязанностей руководителя возлагается на другое физическое лицо, то есть выносится решение о передаче предприятия во временное управление;

Передача имущества в доверительное управление. Объектами доверительного управления могут быть предприятия и иные имущественные комплексы, отдельные объекты недвижимости, ценные бумаги, отдельные права и иное имущество.

Объектами доверительного управления могут быть предприятия и иные имущественные комплексы, отдельные объекты недвижимости, ценные бумаги, отдельные права и иное имущество. Добровольный выход из состава учредителей (участников).

Если госслужащий владеет акциями, долей, паями организаций, подконтрольных государственному органу, где он работает, после принятия на государственную гражданскую службу он обязан их продать в месячный срок, либо уволиться. Передача активов в доверительное или временное управление не допускается.

По данным Минюста, практика передачи бизнеса в доверительное управление при поступлении на государственную службу налажена в большинстве стран (среди них — Казахстан, Грузия, Россия, Канада, Южная Корея).

Под государственной гражданской службой в законе понимается «вид государственной службы, представляющий собой профессиональную оплачиваемую деятельность граждан Узбекистана по обеспечению осуществления полномочий государственных органов на должностях государственной гражданской службы».

Действие закона распространяется на деятельность государственных гражданских служащих на должностях, внесённых в Государственный реестр должностей государственной гражданской службы. Оно не распространяется на деятельность президента, депутатов и сенаторов, работников аппаратов Законодательной палаты и Сената, членов Центральной избирательной комиссии, работников судебной системы, членов правления Центрального банка, госслужащих, проходящих службу в органах прокуратуры, внутренних дел, по делам обороны, чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, государственной таможенной службы, Службы государственной безопасности и Государственной службы безопасности президента, в том числе военнослужащих, а также работников технического, производственного и обслуживающего персонала госорганов.