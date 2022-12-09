Банки Казахстана получили разрешение от Управления по контролю за иностранными активами Министерства США (OFAC) на осуществление операций по платёжным картам «Мир». Об этом сообщило Агентство по регулированию и развитию финансового рынка страны в пятницу.

В пресс-службе регулятора уточнили, что получили соответствующее письмо от OFAC 8 декабря.

«Американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы МИР частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность», — говорится в сообщении.

Тем не менее, в американском ведомстве подчеркнули, что продолжат контролировать операции с картами российской платёжной системы, чтобы ее не могли использовать для обхода санкций против России.

«[Казахстанские банки] вправе принимать платежи, переводы по картам „Мир“, а также осуществлять выдачу наличных денег через банкоматы для физических лиц», — отметили в агентстве.

Регулятор добавил, что банки Казахстана будут принимать решение о подключении платёжной системы «Мир» самостоятельно, исходя из собственных стратегий развития.

Казахстанский «Халык банк» перестал принимать карты «Мир» в конце сентября на фоне предупреждения Минфина США о рисках вторичных санкций за поддержку использования платёжной системы «Мир» за пределами России. От работы с российской платёжной системой также отказывались несколько банков Турции, Армении, Кыргызстана, Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана.

В частности, Единый общереспубликанский процессинговый центр (бренд Uzcard) с 23 сентября приостановил приём карт российской платёжной системы «Мир» в Узбекистане. Ограничение не коснулось кобейджинговых карт Uzcard — «Мир», но они работают только внутри страны. На сайтах некоторых банков пропали разделы о таких совместных картах.

В начале ноября председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов сообщил, что банки Узбекистана пока не готовы возобновлять полноценное обслуживании карт «Мир» из-за риска вторичных санкций.

На запрос «Газеты.uz» в пресс-службе ЦБ сообщили, что вопрос полноценной работы карт «Мир» в Узбекистане «пока изучается». В Uzcard на запрос пока не ответили.