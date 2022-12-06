Во Дворце кино имени Алишера Навои в Ташкенте состоялась премьера документального фильма «Матонат. Победа вопреки». Он рассказывает об истории создания футбольного клуба «Матонат» и людях, завоевавших для него статус самой титулованной команды в мире.

Лента режиссёра Камиля Шарафиева снята по инициативе и на средства InfinBANK, который на протяжении двух лет поддерживает футбольный клуб. Съёмки проходили в столице, а также Каттакургане, Джизаке и Бухаре.

«Меня всегда спрашивают: „За кого ты болеешь? Кто тебе больше всех нравится?“ Я должен быть нейтральным, но в моём сердце „Матонат“», — эти слова, оставшиеся на архивной плёнке, принадлежат Биллу Барри, директору международной программы «Футбол для инвалидов». В 1988 году он вместе с Брэдом Бодли, представителем скандинавской авиакомпании, которая спонсировала программу, прилетел в Ташкент. Барри мечтал о том, чтобы его дело продолжилось на территории СССР.

Брэд Бодли. Кадр из фильма «Матонат. Победа вопреки».



«Когда я услышал, что в Горисполком (нынешний хокимият города — ред.) прибыли два американца, которые хотят начать программу инвалидного футбола, усмехнулся. В жизни не мог себе такого представить», — вспоминает основатель «Матонат» и один из героев фильма Хусан Зуфаров.

Ему, участнику афганских событий, было 23 года, когда в одном из боёв он получил тяжёлое ранение. Ногу ампутировали. Зуфаров три месяца находился на лечении в Ташкентском военном госпитале №304 и не знал, как рассказать о случившемся жене.

«Ампутация убила меня морально», — вспоминает Хусан Зуфаров.

Хусан Зуфаров. Кадр из фильма «Матонат. Победа вопреки».



В год знакомства с американцами он работал в Ленинском районном военном комиссариате. На встречу поехал с капитаном Александром Кукушкиным, который потерял ногу и левую руку в автокатастрофе.

«Приезжаем в Горисполком, который находился на сквере, видим полный малый зал. Билл показал различные костыли, ролики рекламные. После совещания мы вместе поехали на стадион „Пахтакор“, познакомились с командой. Примерили костыли, чуть-чуть потренировались. Билл дал мне мяч, сказал, что я буду защитником, а Сашка вратарём», — вспоминает Хусан Зуфаров.

Играть начинающим футболистам понравилось, поэтому они приняли предложение Барри организовать команду. ФК «Матонат» появился 30 октября 1988 года. По словам Зуфарова, название клуба придумала его супруга.

Кадр из фильма «Матонат. Победа вопреки».

Первый состав команды состоял из ветеранов афганской войны.

«Смысл был в том, чтобы поддержать молодых ребят, которые остались без конечностей; чтобы у них появилось общее дело», — говорит Хусан Зуфаров.

Через два года, в 1989-м, «Матонат» получил приглашение принять участие в турнире, который проходил в Америке. Команда его приняла и «с дуру» заняла четвёртое место — соперниками «Матонат», который «никогда особо не тренировался», были клубы Англии, США, Канады, Сальвадора.

Уже в 1990-м команда из Узбекистана завоевала «золото» чемпионата мира в США. Оно стало первым в серии из пяти побед на мировых первенствах по футболу среди инвалидов-ампутантов, которая длилась с 1991 по 2012 годы. Помимо золотых медалей, в копилке клуба «серебро» чемпионата мира 1988 года и две «бронзы» турниров 2002 и 2022 годов. Последний прошёл в октябре в Турции. Заявку на участие сборной Узбекистана оплатил InfinBANK.

Рустам Мехманов узнал о существовании «Матонат» от бывшего тренера команды, ныне покойного Анвара Исмаилова в 2006 году. Близкое знакомство с футболистами состоялось в 2007-м, когда он в качестве врача сборной Узбекистана, основу которой составлял клуб, поехал на чемпионат мира в Турцию.

«Я работал в хирургии и сам проводил ампутации, поэтому проникся к ребятам особым чувством, понимал их боль. Когда мы с „золотом“ вернулись в Ташкент, команде выделили N-сумму. На церемонии награждения в Музее Олимпийской славы ребята собрались и дали часть денег мне со словами: „Доктор, вы тоже часть команды“. Такого в большом футболе я не встречал», — вспоминает он.

«После этого поступка во мне что-то переключилось. В тот день я дал слово перед Всевышним, что буду помогать этим золотым парням, чем могу. Это очень правильные люди», — говорит Рустам Мехманов.

Рустам Мехмонов. Кадр из фильма «Матонат. Победа вопреки».

Он по сей день остаётся врачом команды, а с 2020 года является руководителем Центра развития футбола инвалидов-ампутантов «Матонат Футбол». Эту должность Мехманов занял по просьбе спортсменов после кончины бывшего руководителя Рустама Кариева в 2020 году. Ему пришлось столкнуться с последствиями поражения на чемпионате мира в Мексике, который прошёл в 2014 году, и пропуском мирового первенства в 2018-м. Рустам Мехманов говорит, что не знает причин, по которым действующих чемпионов не отправили на турнир. Подчёркивает только, что ребятам было очень обидно. Командный дух пошёл на спад, и к 2020 году тренировки посещали 6−7 человек.

Исправить ситуацию помогла, в том числе, поддержка InfinBANK. Благодаря банку в Узбекистане впервые за 33 года появился свой чемпионат среди футболистов-ампутантов «Кубок Независимости». Сейчас в стране существует 6 команд и 55 активно играющих футболистов.

Кадр из фильма «Матонат. Победа вопреки».

За место в составе ФК «Матонат» и сборной страны сильнейшая конкуренция. Сильнее разве что чувство товарищества, которое связывает спортсменов, взаимная поддержка. Герои фильма повторяют: «„Матонат“ — это второй дом, семья».

Ветеран команды Захидходжа Ташходжаев вспоминает, что после знакомства с командой его жизнь началась заново, и он ощутил себя полноценным человеком.

Спортсмен потерял руку в результате несчастного случая на производстве. Ташходжаеву не было и 25 лет.

«Первое время стеснялся, что нет руки. Казалось, что все на меня смотрят, шепчутся. Доходило до того, что я летом ходил в костюме», — рассказывает Захидходжа Ташходжаев.

Захидходжа Ташходжаев. Кадр из фильма «Матонат. Победа вопреки».

Не замкнуться в себе помогли отец и брат. Время смирило отчаяние. Мужчина начал строить планы и потихоньку их воплощать: женился, устроился на работу на телевидение. Там и увидел ролик с участием футболистов «Матонат».

«Такие же ребята, как я. С одной ногой бегают на костылях; те, кто без руки, оказывается, вратари. Я загорелся. Пришёл на тренировку, познакомился с тренером. Команда собиралась на соревнование в Самарканд, поэтому мне предложили вернуться 10 января, когда возобновятся тренировки. Как же я ждал! Тренировка начиналась в 6 вечера, а я прибежал чуть ли не в 5. Переживал, что нет никого. Потом ребята собрались, встретили меня тепло, как в семье», — рассказывает Захидхожа Ташходжаев.

В ФК «Матонат» он самый старший. Совмещает позиции вратаря и футбольного судьи.

Абдужамил Шукуров. Кадр из фильма «Матонат. Победа вопреки».

Тренер команды Абдужамил Шукуров пришёл в «Матонат» в 1990 году. Ему было 17 лет. С детства играл в футбол, посещал детско-юношескую спортивную школу №2 рядом с домом. В 16 травмировал ногу. Неправильный врачебный диагноз и отсталость медицины привели к ампутации. Футболист считает: если бы получил травму сейчас, ногу удалось бы спасти.

В том же году Шукуров вместе с командой поднял над головой кубок чемпионата по футболу в США и почувствовал, что возвращается к жизни.

«Стал чемпионом мира раньше, чем окончил техникум», — улыбается футболист.

Кадр из фильма «Матонат. Победа вопреки».

Самому младшему игроку сборной Узбекистана по футболу среди ампутантов Улугбеку Ташпулатову 16 лет. Парень учится в столичной специализированной школе-интернате №100, выступает за ФК «Джизак». В команду попал благодаря видео в Tik Tok.

«Играл в футбол со здоровыми ребятами. Друзья сняли это и выложили в Tik Tok. Видео посмотрели 3,5 миллиона раз. Увидел его и один из основных игроков джизакской команды Низом Мамасалиев. Он связался со мной, пригласил приехать. В то время проводился второй тур чемпионата Узбекистана, и я участвовал в этих матчах. Забил два гола», — рассказывает Улугбек Ташпулатов.

Улугбек Ташпулатов. Кадр из фильма «Матонат. Победа вопреки».

В 2017 году парень сломал ногу — «неудачно покатался на велосипеде». Поставили гипс. Кость срослась, а области ляжки врачи обнаружили новообразование. Ташпулатова отправили на обследование в Ташкент. Из столицы анализы переслали в Германию и Индию, где подозрение на онкологию подтвердили. Курс химиотерапии не помог.

«Я сам попросил врачей, чтобы ногу ампутировали. Боль была такая, что невозможно терпеть», — вспоминает Улугбек Ташпулатов.

Операция длилась два часа. После парню дали костыли, и он начал заново учиться ходить. Через месяц Улугбек вернулся в школу, через три начал снова играть в футбол, который подарил ему будущее.

Кадр из фильма «Матонат. Победа вопреки».

Героями фильма также стали игрок ФК «Джизак» Умид Абдухалилов, а также Нуриддин Турсунов, который сейчас выступает за турецкий клуб Bağcılar. Оба входят в основной состав сборной Узбекистана.

Турсунов рассказывает, что выступать за турецкие клубы — сначала Konya, потом Bağcılar — решился из-за зарплаты. Там она в 5−6 раз выше той, что получал в родном Каттакургане, работая учителем в школе.

«Меня удивило, что у команды каждого города есть спонсор в виде мэрии. Она оплачивает всё: от еды до билетов, нужно только играть и показывать результат.

Если бы у нас хокимияты или спонсоры поддерживали клубы, как в Турции, или хотя бы зарплата была в половину той, что есть у турецких футболистов, я бы никуда не уезжал", — говорит Нуриддин Турсунов.

Умид Абдухалилов. Кадр из фильма «Матонат. Победа вопреки».

Нуриддин Турсунов. Кадр из фильма «Матонат. Победа вопреки».



О том, чтобы футболисты-ампутанты получали хотя бы минимальную зарплату, мечтает председатель центра «Матонат Футбол» Рустам Мехманов. По его словам, сейчас многие игроки не могут посещать тренировки, потому что тратят время на поиск заработка. Некоторые работают таксистами, фермерами — «крутятся как могут».

«Мечтаю создать интернат, чтобы ребята приезжали со всей страны, получали жильё, питание и могли уделять больше времени тренировкам. Было бы здорово, если бы мы смогли организовать в этом интернате производственные мощности, протезный цех, например, чтобы ребята мои не ходили с протянутой рукой, а имели рабочие места и чувствовали себя полноценными, как в большом футболе», — делится с экрана Рустам Мехманов.

Фильм «Матонат. Победа вопреки» длится чуть меньше часа. Посмотреть его можно в ютуб-канале InfinBANK.

Премьера фильма во Дворце кино имени Алишера Навои стала поводом для подведения итогов чемпионата Узбекистана «Кубок Независимости». «Бронзу» взяли футболисты ташкентской команды «Байнал минал», «серебро» — ФК «Джизак». Золотые медали и кубок вручили игрокам и тренеру «Матонат». Команда в знак признательности передала трофей первому заместителю председателя правления InfinBANK Ольге Нумановой.