Англия — Сенегал — 3−0

Встреча сборных Англии и Сенегала обещала быть образцом позиционного футбола, в которой никто не лезет на рожон с криками «Ура!», а на деле вышло всё иначе. Англичане затратили ровно столько сил, сколько было нужно, позволила ровно столько, сколько было можно, и взяла всё, что хотела. Впору вновь вытаскивать на щит «трёх львов» сакраментальное «Football's Coming Home!»

Первое время команда Гарета Саутгейта грамотно отводила все угрозы, порой не без помощи кипера Пикфорда, а вскоре начала думать и о более приятном — атаке. Тем более что в стартовом составе вновь появился Хендерсон, как хорошенько заведённый волчок, носившийся по всему полю. После матча британские и иные СМИ рассыпались в комплиментах: полузащитник «Ливерпуля» сыграл важную роль в раскрытии потенциала Биллингема и Кейна, которые получили больше пространства для конструкции английских атак.

Первый гол Англии по-своему показателен: Кейн начал атаку роскошным разрезающим пасом на ходу Беллингему, тот уже от левого края штрафной прострелил к 11-метровой отметке, откуда Хендерсон в касание аккуратно пробил в нижний угол ворот.

Фото: fifa.com.

Оставшееся время англичане играли в чемпионский футбол или, во всяком случае, в тот футбол, который ждут от команды Саутгейта все, кто мечтает видеть Англию чемпионом мира. Наконец-то свой первый гол в Катаре забил и Кейн, поменявшись ролями с Биллингемом, а в начала второго тайма остатки интриги прибил Сака, технично перекинув мяч через вратаря. Англичане на хорошем ходу перед четвертьфиналом с Францией.

Сборная Сенегала в этом матче была похожа на очень привлекательный фрукт, который наполнен приятным вкусом. Но вот он падает, превращается в нечто неприглядное, и ты стоишь в растерянности, не зная, кого ругать. Так и сенегальцы: сначала играли в отменный, привлекательный футбол, но после первого пропущенного гола развалились.

Тренера Алиу Сиссе, который поставил африканской команде самый неафриканский футбол, после поражения не обвинишь в излишнем тактическом догматизме или в неумении распределить силы по дистанции матча. Примерив европейской тактический продукт 4−2−3−1, Сенегал сегодня тоже хотел быть прагматичным, старался играть в контроль.

Проблема команды, кажется, в общем недостатке класса, отягощённая ещё и кадровыми потерями. Если игра англичан производит впечатление сложившегося паззла, то в сенегальском зияло несколько дыр: кроме отсутствующего с самого начала ЧМ лучшего бомбардира Мане, к плей-офф африканцы из-за перебора жёлтых карточек потеряли ещё и опорного полузащитника Гийе. Отсутствие подмены соответствующего уровня во многом и предопределило ход встречи.

Голы: Хендерсон (38), Кейн (45), Сака (57).

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз (Маунт, 76), Магуайр, Шоу, Хендерсон (Филлипс, 82), Райс, Беллингем, (Дайер, 76), Сака (Грилиш, 65), Кейн, Фоден (Рэшфорд, 65)

Сенегал: Э. Менди, Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс (Балло-Туре, 84), Сисс (П. Сарр, 46), Н. Менди, Диатта (Папе Гуйе, 46), Ндиайе (Бамба, 46), И. Сарр, Диа (Дьедиу, 72)

Предупреждение: Кулибали.