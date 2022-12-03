Глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Узбекистане Мунир Мамедзаде в своей колонке для «Газеты.uz» по случаю Международного дня людей с инвалидностью призывает к отказу от благотворительного подхода к людям с инвалидностью и переходу к правовому подходу, в котором в центре внимания находятся права человека.

3 декабря — Международный день людей с инвалидностью. Это очень важный день для Узбекистана и мирового сообщества. В этот день будет организовано множество мероприятий, проведено много благотворительных акций, а социальные сети будут наводнены соответствующими хэштегами.

Всё это — мероприятия и хэштеги — важно. Это доказательство признания важности проблемы, выражение солидарности противостать этой проблеме и размышления о её сути.

Сегодня, когда я пишу эту статью и размышляю над темой этого года «Преобразующие решения для инклюзивного развития: роль инноваций в стимулировании создания доступного и справедливого мира», я хочу бросить вызов себе как родителю, сообществам и партнёрам, чтобы начать двигаться от простого выражения солидарности к коллективному обсуждению.

Решения, направленные на преобразование, требуют, чтобы мы действовали по-другому, и здесь, в Узбекистане, мы являемся свидетелями смены парадигмы на многих фронтах.

Без сомнения, за последние два года в Узбекистане были достигнуты огромные успехи в области инвалидности. Главным из них была ратификация Конвенции о правах людей с инвалидностью. Кроме того, более 200 школ начали внедрять инклюзивное образование в практику.

Ещё одной важной вехой является постепенная деинституционализация детей в интернатных учреждениях, которая позволит детям с инвалидностью расти и развиваться в семейном окружении.

Эти инициативы должны обеспечить устойчивый и широкомасштабный прогресс в построении действительно инклюзивного общества.

Крайне важно, чтобы мы коллективно отказались от благотворительного подхода и смело заменили его правовым подходом, в котором права человека для всех людей с инвалидностью находятся в центре внимания. Это позволит перейти от политической воли и множества инициатив на разных уровнях и по разным направлениям к системному подходу как на национальном, так и местном уровнях. Подходу, который обеспечит гибкую систему защиты прав и интересов детей и взрослых с инвалидностью и адресует их потребности.

У меня была возможность узнать некоторые из этих потребностей напрямую. За последние двенадцать месяцев совместно с международным фондом Zamin мы запустили информационную кампанию в нескольких регионах. Я встречался и беседовал с родителями детей с инвалидностью, и во время этих встреч они делились своим опытом.

Родители были обеспокоены недостаточным доступом к услугам, высоким уровнем стигматизации и недостатком возможностей. Например, бабушка девочки с инвалидностью в Самарканде рассказала мне о том, что поиск простой инвалидной коляски для её внучки не увенчался успехом, и она попросила ЮНИСЕФ разработать простую справочную брошюру, куда можно обращаться в таких случаях.

Мама в Ургенче рассказала мне, как тяжело было получить пособие для её сына, а отец, который поддерживал своего сына в получении высшего образования, беспокоился о стигме, которая может ограничить возможности для его трудоустройства и самостоятельной жизни.

Они были не единственными. Я уверен, похожие вопросы поднимаются на разных уровнях.

У ЮНИСЕФ есть конкретные предложения, как системно решать существующие сложности в создании инклюзивного общества.

Во-первых, дети с инвалидностью должны оставаться с семьёй и учиться вместе со всеми. Научные исследования показывают, что в случаях, когда инклюзия организована правильно, от этого выигрывают все дети в классе. Сосредоточение внимания учителя на одном ученике не отвлекает его от других — как раз наоборот. Каждый ученик нуждается в индивидуальном подходе, и учитель должен владеть этой методикой. Кроме того, инклюзия повышает способность детей без инвалидности сотрудничать, работать вместе, понимать и ценить разные точки зрения, критически мыслить и показывать хорошие результаты обучения.

Да, исследования показывают, что большинство учащихся общеобразовательных школ показывают лучшие результаты обучения, и лучше сдают экзамены, когда они учатся в той же среде, что и их сверстники с инвалидностью.

Во-вторых, национальная система оказания качественных инклюзивных социальных услуг и предоставления пособий для детей и взрослых с инвалидностью и их опекунов на протяжении всей жизни должна быть разработана в тесном сотрудничестве с людьми с инвалидностью.

В-третьих, должна быть внедрена комплексная система раннего выявления и ранней комплексной помощи для детей в возрасте от 0 до 3 лет на уровне сообщества (махалли) на основе социальной модели инвалидности.

Наконец, следует изменить отношение, которое ведёт к стигме и дискриминации. Как члены общества мы должны проанализировать наше собственное восприятие инвалидности и изменить его, поскольку именно восприятие часто является самым большим барьером.

Мы считаем, что именно сегодня, когда мы отмечаем этот день, нам нужны практические решения, которые смогут изменить жизни детей с инвалидностью к лучшему.