Камерун — Бразилия — 1−0

Наставник бразильцев Тите в заключительном матче группового турнира решил пойти по стопам французского коллеги Дешама и выставить против камерунцев резервный состав. Именно дублёры «пентакампионы» установили на ЧМ новый антирекорд: ни одной из команд в Катаре так и не удалось добиться стопроцентного результата.

Благодаря дублёрам Неймара и Ришарлисона фабула матча не баловала разнообразием, матчу не были присущи интрига и «качельный» характер сюжета. Морфей полностью воспарил над матчем в первой половине игры. Впрочем, даже периодически прорываясь сквозь сон, можно было видеть одну и ту же картину: как бразильцы беспрестанно возятся с мячом на половине поля соперника, а камерунцы, завладев им на короткое время, попросту не знали, что делать дальше.

Мартинелли, Жезус, Родриго играли слишком академично, словно и не официальный матч вовсе, а какое-нибудь шоу футбольного аналога труппы «Гарлем Глоубтроттерс», где главное — показать мастерство исполнения особого трюка, а не счёт на табло. А если и были какие-то предпосылки — то на пути мяча становился Эпасси.

После редкого, но очень опасного удара камерунца Мбемпо в концовке первого тайма Тите решил разбудить свою команду уже во второй половине матча, сделав три замены, из которых одна оказалась вынужденной: лазарет бразильцев пополнился Алексом Теллесом. Однако у сменщиков (Педро, Рибейро, Гимараэс) желание выглядеть эффектно в гол так и не конвертировалось. Болельщики теперь ждут компенсации в 1/8 финала против Южной Кореи.

Камерун, имея лишь минимальные шансы на выход из группы, престиж своей победы приправил долей несуразности. Команда Ригобера Сонга установила континентальный рекорд, став первой африканской сборной, которая смогла выиграть у Бразилии. Сам же герой победного гола решил в протоколе отметиться сразу дважды. Венсан Абубакар уже в добавленное время откликнулся на навес с фланга и головой вонзил мяч в ворота Эдерсона. Камерунец решил отметить гол, сняв с себя футболку, за что был тут же удалён американским рефери Исмаилом Эльфатом. Видимо, судьи тоже скучали в этом матче.

Гол: Абубакар (90+2).

Камерун: Эпасси, Фай, Ву, Эбосс, Толо, Замбо-Ангисса, Кунде, (Нтчам, 68), Нгамале, Мбеумо (Токо-Экамби, 64), Абубакар, Чупо-Мотинг.

Бразилия: Эдерсон, Дани Алвес, Милитао, Бремер, Теллес (Маркиньос, 54), Фабиньо, Фред (Гимараэс, 85), Антони (Рафинья, 79), Родриго (Рибейро, 54), Мартинелли, Жезус (Педро, 64)

Предупреждения: Фай, Толо, Кунде, Абубакар — Милитао, Гимараэс.

Удаление: Абубакар (90+3).

Швейцария — Сербия — 3−2

Фото: fifa.com.

Последний групповой матч на ЧМ-2022 свою занимательность из разряда «пан или пропал» отвоевал благодаря разухабистому футболу. Глаза на выкате, шашки наголо, метания игроков и мяча по штрафной, жёсткость на грани вредительства и даже политическая подоплёка — жирная точка в победном споре веселья над скукой, собравшим все кейсы этого мундиаля.

Сборная Сербии на этом турнире уже владеет чемпионством среди команд, создающей сама себе сложностей. Вот и в этот раз защитник Павлович с невероятной галантностью решил подыграть в стеночке швейцарцу Соу, тот не раздумывая выкатил мяч Шакири — швейцарский албанец не только повысил шансы своей сборной на плей-офф, но и сотворил заклинание «Сезам, откройся!» для взятия обоих ворот.

В команде Драгана Стойковича с большой активностью откликнулись на предложение от подопечных Мурата Якина. Очередной забег Тадича закончился новым навесом в штрафную, и Митрович в снова перепрыгивает всех, сравнивая счёт. Десять минут спустя настал черёд уже ошибаться Шакири — Митрович «обрезает» его передачу, и Влахович выводит свою команду вперёд, сербы победно посматривают на табло.

Швейцарцы работали как часы — избитый и затёртый штамп, которым описывают игру сборной этой страны. Правда, с часами было не всё как обычно. Сначала главный часовой швейцарских ворот Ян Зоммер не попал даже в заявку на матч из-за простуды. А затем в этом механизме вновь проявился чёртик из табакерки. Шакери в пятницу показал не только свою склонность к политическим флешмобам в матчах с Сербией, но и умение пробираться сквозь защитников к штрафной: очередной такой рейд и Эмболо сравнивает счёт по занавес первого тайма.

Как это часто бывает, после перерыва надежды зрителей на продолжение голевого банкета часто не оправдываются. Гол швейцарцев в начале второго тайма подарил такую надежду, но дальнейшие события показали, что он стал последим в этом матче.

Вторая ошибка Павловича известила о том, что сербы вновь наступили на старые грабли: как и в матче с Бразилией им уже не хватило сил на ответный выпад. Швейцария в 1/8 финала сыграет с Португалией, и что-то подсказывает — скучно не будет.

Голы: Шакири (20), Эмболо (44), Фройллер (48) — Митрович (26), Влахович (35)

Швейцария: Кобель, Видмер, Шёр, Аканджи, Родригес, Фройлер, Джака, Шакири (Фернандес, 69), Соу (Закария, 69), Варгас, (Фасснахт, 83), Эмболо, (Окафор, 90).

Сербия: В. Милинкович-Савич, Миленкович, Велькович (Гудель, 81), Павлович, Живкович (Радоньич, 78), Костич, С. Милинкович-Савич (Максимович, 68), Лукич, Тадич (Джуричич, 78), Влахович (Йович, 55), Митрович.

Предупреждения: Видмер, Шёр, Варгас — Миленкович, Павлович, С. Милинкович-Савич, Митрович.