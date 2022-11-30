США — Иран — 1−0

Кто-то, наверное, будет разочарован. Матч, подогреваемый в СМИ своей политической подоплёкой, обошёлся без эксцессов. Столкновение Пулишича и Беиранванда не тянет на определение «столкновение двух систем» (хотя американцу сильно досталось в верховой борьбе). Не назначенный совершенно справедливо пенальти в ворота США в самом конце матча не тянет на антииранский заговор. Собственно футбола в первой игре группы B было значительно больше.

Преимущество США в первом тайме выглядело не просто целиком логичным — оно выглядел прямо-таки квинтэссенцией цепкости и изящества «соккеристов», в равной степени убедительно представленных до перерыва. В атаке задействованы оба крайних полузащитника: Маккенни раздавал передачи, а Муса появлялся вообще почти везде.

Особенно выделялись зоркий Маккенни, пасы которого точно выцеливались на своих партнёров, словно их корректировали где-то в военном штабе с воздуха дроны. Именно его передача, ценности которой прибавила ещё и неразбериха в иранской обороне, в первый и, как оказалось позже, в последний раз привела к голу в ворота Беиранванда. Хавбек «Ювентуса» выполнил дальний навес к дальнему углу штрафной на Деста, который переправил мяч во вратарскую, где Пулишич опередил защитников и в падении отправил мяч за их линию.

После пропущенного мяча иранцы давили, иранцы вгрызались в игру, иранцы делали свирепое лицо, иранский кипер изо всех сил швырял мяч вперёд (его рекорд — более 60 метров), где за ним с большим усердием гонялись игроки. После перерыва США заученно отрабатывали оборонительную модель, не без успеха тормозя настырное, но прямолинейное наступление команды Карлуша Кейруша.

Уже под занавес матча Али Карими имел шанс вырвать ничью и путёвку в плей-офф, попытавшись отзеркалить гол американцев: выиграв верховую борьбу за мяч во вратарской, он не смог пробить как следует — потенциал Ирана раскрылся полностью, и дальше идёт более мастеровитая команда.

В 1/8 финала сборную США ждут Нидерланды, утомлённые гостеприимством Катара в последнем матче.

Гол: Пулишич (38)

США: Тернер, Дест, Робинсон, Рим, Картер-Викерс, Муса (Мур, 82), Адамс, Маккенни (Акоста, 65), Пулишич (Ааронсон, 46), Веа (Циммерман, 82), Сарджент (Райт,77).

Иран: Беиранванд, Мохаммади (Карими, 45+2), Пуралиганжи, Хоссейни, Резаэян, Эззатолахи, Хаджисафи (Джалали,71), Нуроллахи (Тараби, 71), Голизаде (Ансарифард, 77), Азмун (Годдос, 46), Тареми.

Предупреждения: Адамс — Джалали, Канаани, Хоссейни.

Англия — Уэльс — 3−0

Фото: fifa.com.

В экспресс-рецензиях на эту встречу в соцсетях промелькнуло оптимистичное «английский футбол вернулся». Прагматик Гарет Саутгейт обыграл валлийского коллегу Роба Пейджа уверенно, спокойно, почти без вариантов.

Однако, радуясь ночному веселью в группе B, нельзя не отметить, что его предопределили невразумительное бессилие сборной Уэльса и её пренебрежение к сколь-нибудь активным действиям.

По истечении группового турнира валлийская команда полностью распростилась с приятными о себе воспоминаниями образца Евро-2016 и, несомненно, войдёт в тройку самых скучных и унылых команд чемпионата. Метафорическую фразу «гвозди бы делать из этих людей», которая должна сполна отражать неуступчивость игроков Уэльса, на ЧМ-2022 можно конкретизировать — гвозди оказались уже довольно ржавыми.

К началу второго тайма сборная Англии уже полностью владела преимуществом, и победа в матче стала для неё делом времени. Два идеальных точечных выстрела спустя пять минут после перерыва привели к двум взятиям ворот валлийцев, ослабленных удалением в матче с Ираном основного кипера Хеннесси.

Во всех мячах англичан активное участие принял Рэшфорд. Сначала нападающий «Манчестер Юнайтед», взявшись за исполнение штрафного удара, выстрелил в девятку. Спустя две минуты он «отжал» мяч у Дэвиса на фланге, отдал его Кейну, тот прострелил на дальнюю штангу, где набежавший Фоден без помех замкнул атаку. Через десять минут Ворд, неудачный сменщик Хеннесси, задолжал Рэфорду, как говорили в советское время, «двадцать копеек», пропустив после удара форварда мяч между ног.

Попытки валлийцев грузить мяч в штрафную соперника в своей нелепости равнялись лишь случавшимся прежде попыткам Уэльса играть комбинационно и переходить в атаку с помощью паса. Главный аргумент — закидывать мяч на Бэйла — был лишён какой-либо реализации уже после первого тайма, когда главную звезду Уэльса заменили.

Мэмы про любовь бывшего «мадридиста» к гольфу вновь запестрели в интернете. Англия в довольно экономном чемпионском режиме выходит в 1/8 финала, где ей будет противостоять весьма мотивированный Сенегал.

Голы: Рэшфорд (50, 68), Фоден (52).

Англия: Пикфорд, Уокер (Александер-Арнольд, 58), Стоунз, Магуайр, Шоу (Триппиер, 65), Хендерсон, Райс (Филилпс, 58), Беллингем, Фоден, Кейн (Уиллсон, 58), Рэшфорд (Грилиш, 75).

Уэльс: Уорд, Н. Уильямс (Робертс, 36), Родон, Мефем, Дэвис (Моррелл, 59), Аллен (Колвилл, 81), Ампаду, Рэмзи, Бэйл (Джонсон, 46), Мур, Джеймс (Уилсон, 77).

Предупреждение: Рэмзи.