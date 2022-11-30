Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 ноября провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Главы государств обсудили «актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества и укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства Узбекистана и России», говорится в сообщении.

«С удовлетворением подчёркнуты продолжающиеся активные контакты на разных уровнях и набирающая обороты совместная плодотворная работа по реализации договорённостей на высшем уровне», — отмечает пресс-служба.

Сообщается, что с начала года объёмы товарооборота Узбекистана и России увеличились более чем на 30%.

1−2 декабря в Самарканде состоится встреча Совместной комиссии на уровне глав правительств двух государств, в ходе которой будут рассмотрены текущие и перспективные проекты кооперации в приоритетных отраслях экономики.

Планируется также проведение ряда деловых мероприятий с участием представителей ведущих промышленных предприятий и компаний двух стран.

Президенты обменялись мнениями по вопросам «практического сотрудничества в многостороннем формате, в том числе в регионе Центральной Азии».

«Телефонный разговор президентов Узбекистана и России прошёл в традиционно открытой, доверительной и дружеской атмосфере», — подчёркивается в сообщении.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам недавнего визита в Россию заявил, что Владимир Путин предложил создать «некий трёхсторонний союз» России, Казахстана и Узбекистана. Он добавил, что готов рассмотреть это предложение и что Путин собирается позвонить по этому вопросу Шавкату Мирзиёеву.

Как позже уточнил пресс-секретарь президента Казахстана, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсуждали создание «тройственного газового союза» (Россия + Казахстан + Узбекистан).