Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков принял посла США Джонатана Дэвида Хэнника, сообщила пресс-служба МИДа.

Рассмотрены состояние и перспективы развития узбекско-американских отношений стратегического партнерства.

«Отмечена готовность сторон к продолжению активного и конструктивного политического диалога», — говорится в сообщении МИДа.

На встрече были обсуждены организационные и содержательные аспекты запланированных мероприятий, в том числе, очередного заседания Диалога стратегического партнёрства между Узбекистаном и США.

Рассмотрены предложения по наращиванию связей в сферах торговли, инвестиций, инноваций, сельского хозяйства и энергетики.

«Посол информировал о приверженности Администрации США продолжению оказания финансово-технического содействия Узбекистану и посильной помощи в борьбе с пандемией», — отметили в МИДе.

Отдельное внимание уделено вопросам регионального взаимодействия, в частности, в рамках диалогового формата «С5+1».

Состоялся также обмен мнениями по ситуации в Афганистане.

Во встрече также приняла участие директор миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Узбекистане Микела Мередит.