Центральный банк Узбекистана в своём докладе о сценариях развития экономики страны озвучил условия для проведения эффективной денежно-кредитной политики.

Денежно-кредитная (монетарная) политика — это политика государства по управлению денежной массой (все наличные и безналичные средства в стране) и процентными ставками. Это действия государства на финансовом и валютном рынке, направленные на контроль темпов инфляции, курса национальной валюты, уровня занятости и стабильности экономического роста.

В ближайшие годы вопрос повышения эффективности монетарной политики будет тесно связан со следующими мерами, реализуемыми в различных секторах экономики.

Во-первых, развитие конкурентной среды на потребительских рынках. В данном направлении требуется:

проведение инвентаризации решений, указов и механизмов, разработанных для поддержки предпринимателей совместно с международными консалтинговыми компаниями, и отмена норм, противоречащих рыночным механизмам и конкурентной среде;

совместно с международными консалтинговыми компаниями, и сокращение тарифных и нетарифных ограничений при импорте потребительских товаров, достаточная либерализация отрасли, пресечение монопольного положения во внешней торговле потребительскими и инвестиционными товарами, увеличение количества импортёров, расширение географии импорта и освоение новых альтернативных маршрутов;

достаточная либерализация отрасли, пресечение монопольного положения во внешней торговле потребительскими и инвестиционными товарами, увеличение количества импортёров, расширение географии импорта и освоение новых альтернативных маршрутов; привлечение частных предприятий в сферу железнодорожного и воздушного транспорта, снижение влияния транспортных расходов на себестоимость продукции за счёт создания условий свободной конкуренции на рынке этих услуг;

снижение влияния транспортных расходов на себестоимость продукции за счёт создания условий свободной конкуренции на рынке этих услуг; обеспечение прозрачности механизмов формирования цен на товары и услуги предприятий монополистов ;

на товары и услуги предприятий ; в ближайшие годы важное значение будет иметь ускорение процесса вступления в Всемирную торговую организацию (ВТО) и принятие мер, направленных на становление неотъемлемой частью региональных транспортных коридоров.

Во-вторых, по мнению экспертов ЦБ, Узбекистану требуется определить стратегические направления сокращения теневой экономики создать в 2023—2024 годы равные возможности и здоровую конкурентную среду для всех участников рынка путём проведения полной критической проверки и отмены льгот, предоставленных отдельным предприятиям или отраслям.

Кроме того, необходимо полностью обеспечить оптовую торговлю импортными товарами на внутреннем рынке только в форме безналичных расчётов, разработать и внедрить в целях контроля за этим единой информационной системы движения импортных товаров.

Регулятор также призывает обеспечить неотвратимость наказания в случаях уклонения от уплаты налогов, превратить работу в официальной экономике в более выгодную, чем работа в теневой экономике, устранить препятствия в этом отношении, расширить масштабы информационной работы через все СМИ;

Ещё одной важной мерой является внедрение в практику применения налога на доходы физических лиц в отношении денег, перечисленных юридическими лицами в качестве финансовой помощи и займов на банковские счета физлиц. В этом случае нужно исключить данные поступлений из налогооблагаемой базы при полном возврате средств.

Одной из основных задач является усиление контроля и внедрение индикаторов раннего выявления подозрительных клиентов и операций в рамках системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, считают в Центробанке.

Третье направление — ускорение процессов трансформации и приватизации в банковской системе:

доведение в 2023 году до логического завершения процесса приватизации крупных банков с высокой государственной долей, в частности, выставление на публичные торги (IPO) акций банков с госдолей («Кишлок курилиш банк», Народный банк, «Микрокредитбанк», «Алокабанк», «Агробанк» и Национальный банк) и переход в активную фазу трансформационных процессов в банке «Асака» в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития;

в частности, выставление на публичные торги (IPO) акций банков с госдолей («Кишлок курилиш банк», Народный банк, «Микрокредитбанк», «Алокабанк», «Агробанк» и Национальный банк) и переход в активную фазу трансформационных процессов в банке «Асака» в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития; принятие мер по постепенному отказу начиная с 2023 года от льготного кредитования (кредиты с процентной ставкой ниже рыночных) и директивного кредитования (кредиты, определяемые органами местной власти и госорганами) в стимулировании экономической активности, которые негативно сказываются на конкурентной среде и вызывают неэффективное распределение финансовых ресурсов;

(кредиты с процентной ставкой ниже рыночных) и (кредиты, определяемые органами местной власти и госорганами) в стимулировании экономической активности, которые негативно сказываются на конкурентной среде и вызывают неэффективное распределение финансовых ресурсов; 60% кредитов, выделенных в банковской системе, приходится на кредиты, выделенные на директивной основе, и из-за влияния этого фактора сохраняется высокий уровень доли проблемных кредитов в кредитном портфеле коммерческих банков.

и из-за влияния этого фактора сохраняется высокий уровень доли проблемных кредитов в кредитном портфеле коммерческих банков. важное значение имеет совершенствование начатой на основе международного опыта работы по созданию конкурентного рынка банковских услуг и обеспечению равных условий для всех участников.

По данным ЦБ, успешное завершение трансформации и приватизации государственных банков значительно снизит необходимость вливания денег из государственного бюджета в капитал банков в ближайшие годы. Это позволит обеспечить функционирование банковской системы на основе рыночных отношений.

В результате увеличения капитала банков за счёт иностранных инвестиций и средств частных инвесторов и тем самым эффективного распределения денежных потоков в экономике, будут созданы условия для расширения масштабов кредитования перспективных проектов.