Сборная Узбекистана по шахматам заняла второе место на Командном чемпионате мира, который проходил 19−25 ноября в Иерусалиме.

Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

В составе национальной команды выступали 20-летний Нодирбек Якуббоев (мировой рейтинг по рапиду — 2563), 16-летний Жавохир Синдаров (2554), 27-летний Жахонгир Вахидов (2507), 20-летний Шамсиддин Вохидов (2471), 20-летний Абдималик Абдисалимов (2357) и 22-летний Ортик Нигматов (2333). Лидер сборной Нодирбек Абдусатторов не участвовал в ЧМ.

В матчах играли по четыре шахматиста. В первом раунде Узбекистан уступил Азербайджану (1,5:2,5), но дальше одержал победы над Израилем (2,5:1,5), США (2,5:1,5), Индией (3,5:1,5) и сыграла вничью с Польшей (2:2). Это позволило национальной команде возглавить группу B и выйти в четвертьфинал турнира, где проводилось по два матча на выбывание.

В ¼ финала узбекистанцы победили соперников из Украины со счётом 4:0 (3:1 / 2,5:1,5), в полуфинале превзошли Индию — 3:1 (2:2 / 2,5:1,5).





Фото: ФИДЕ.

В финале командного ЧМ Китай оказался сильнее — 4:0 (2,5:1,5 / 2,5:1,5). Третье место завоевала Испания, одолев Индию в тай-брейке — 4:0 (2:2 / 2:2 / 3:1).

Командный чемпионат мира по шахматам — соревнование шахматных национальных сборных, которое проводится Международной шахматной федерацией с 1985 года. В нём принимают участие 10 сильнейших сборных мира, отбираемых по результатам шахматных олимпиад и командных континентальных первенств.

Узбекистан завоевал свою первую медаль на этом турнире. Больше всего наград у СССР/России — 10 медалей (7−2-1), следом идут Китай (3−3-1) и Украина (1−2-2).