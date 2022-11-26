Судебный процесс над участниками событий 1−2 июля в Каракалпакстане начнётся в понедельник, 28 ноября, сообщила парламентская комиссия по расследованию этих событий.

Другие детали не сообщаются. Комиссия только напоминает, что 107 обвиняемых были отпущены Генеральной прокуратурой под общественное поручительство и домашний арест по предложению членов комиссии и ходатайству Жокаргы Кенеса Каракалпакстана на основе принципа гуманизма.

Члены комиссии будут участвовать в судебном процессе в качестве наблюдателей.

Материалы о трагических событиях в Нукусе и других регионах Каракалпакстана приведены ниже.