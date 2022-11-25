Представители Государственного комитета семьи и женщин и властей Касанского района Кашкадарьинской области навестили семью 22-летней женщины, которую муж и свёкор поймали в Ташкенте, насильно затащили в машину и увезли домой. Об этом сообщает хокимият района.





Ситуация взята под контроль отдела семьи и женщин хокимията и отдела внутренних дел, с членами семьи проведена профилактическая беседа, говорится в сообщении.

Женщину лично приняла и побеседовала с ней первый заместитель Госкомитета семьи и женщин Озода Парпибоева. Детали беседы не уточняются.

В отношении супруга и свёкра женщины начато следствие. В четверг ГУВД Ташкента сообщало о возбуждении уголовного дела по статье «похищение человека».





Женщине выдан охранный ордер, она также прошла медицинский осмотр. Представители властей также ознакомились с условиями проживания семьи, говорится в сообщении.

На одной из фотографий видно, как с мужчиной (предположительно, супруг) общается хоким района Асрол Бойкараев (на снимке ниже — справа).





В заявлении хокимията подчёркивается, что администрация района выступает против насилия по отношению к женщинам.