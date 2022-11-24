24 ноября проект против насилия в Узбекистане NeMolchi.uz распространил видео, на котором видно, как автомобиль Tracker заезжает во двор и останавливается около молодой женщины. Увидев, кто выходит из машины, она бросается бежать.

Мужчины преследуют её, исчезая из поля зрения камеры. Через какое-то время они появляются в кадре, видно, как они волокут женщину по земле. Когда мужчины начинают заталкивать её в машину, она ожесточённо сопротивляется, однако затем им удаётся захлопнуть двери автомобиля, и машина уезжает. На видео хорошо заметен номер автомобиля: 70R 300 SA.

В ГУВД Ташкента спустя несколько часов сообщили, что инцидент произошёл в четверг перед многоэтажными домами на 22-м квартале Учтепинского района столицы. Мужчинами на видео оказались муж женщины М. А. (2000) — Д. Ш. (1992 года рождения) — и его отец Х. М. (1963).

Оперативное расследование показало, что жительница Касанского района Кашкадарьинской области, поссорившись с мужем, оставила ему ребёнка и уехала в Ташкент. «Он разыскал её и отвёз домой», — пишет пресс-служба ГУВД.

Фото: ГУВД Ташкента

«Сейчас М. А. здорова и находится с семьёй», — говорится в сообщении.

По данному факту ведётся доследственная проверка во взаимодействии с УВД Кашкадарьинской области, отметили в ведомстве. С М. А. и её семьёй работают инспектора по делам женщин и психологи, говорится в сообщении.

«По окончании следствия в отношении виновных будет вынесено законное решение», — заявили в ГУВД.