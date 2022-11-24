Агентство космических исследований и технологий «Узбеккосмос» в рамках реализации государственного космического мониторинга займётся выявлением правонарушений в отраслях экономики путём обработки и анализа космических снимков. Эта задача возложена на агентство постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 23 ноября.

В этот же день глава государства ознакомился с презентацией о развитии в стране космической деятельности. На ней говорилось, что новые меры помогут в развитии многих сфер, включая сельское и водное хозяйство, земельные отношения, экологию и геологию.

Ожидается, что уровень точности анализа видов и площади посевов, самовольного занятия земель, несанкционированной организации свалок достигнет 95%. Кроме того, усилится охрана гидросооружений, недр и полезных ископаемых, было заявлено на презентации.

Согласно постановлению, 10% административных штрафов, взыскиваемых за выявленные правонарушения в сферах добычи полезных ископаемых, охраны водных ресурсов, пользования землями лесного фонда, сбора и реализации бытовых отходов (за исключением правонарушений в сфере государственного земельного и кадастрового контроля), будут направляться в Фонд развития космической отрасли «Узбеккосмоса».

С момента создания агентства в августе 2019 года была сформирована нормативно-правовая база и создана необходимая инфраструктура, но темпы его работы «не соответствуют масштабу и тенденциям развития мировой космической экономики», отмечалось на презентации.

Постановлением «Узбеккосмосу» поручено установить взаимосвязи с операторами глобальных спутниковых навигационных систем (GNSS), вступить в Международную астронавтическую федерацию (IAF), а также заключить соглашения с зарубежными операторами спутниковой связи для оперативного получения данных дистанционного зондирования Земли через спутниковые аппараты в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.