Перед терминалом вылета международного аэропорта «Ташкент» в тестовом режиме запущена первая в Узбекистане полностью автоматизированная парковка, рассчитанная на 333 паркоместа, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports. Это первая автостоянка, которая работает без участия человека, подчеркнули в компании.

Парковочная система позволяет автомобилям въезжать и выезжать, распознавая их номерные знаки. Оплатить парковку можно через специальный паркомат наличными или по QR-коду. Для этого нужно набрать номер автомобиля, и на табло паркомата появится сумма для оплаты. В случае, если номер машины не определился автоматически, необходимо взять парковочный талон при въезде и оплатить в паркомате.





«В рамках реконструкции автостоянок Uzbekistan Airports у компании „К2“ было закуплено и установлено парковочное оборудование японского бренда Amano. Полноценное комплексное решение позволяет автоматизировать весь процесс — въезд, выезд и оплату. В Узбекистане таких решений на сегодняшний день нет, особенно решений, которые автоматически после оплаты выдают клиенту сдачу», — рассказал директор IT-департамента Кирилл Лаврик.

По его словам, во время работы системы в тестовом режиме параллельно дорабатываются технические нюансы по добавлению дополнительных шаблонов автомобильных номеров, дополнению способов оплаты, а также «ведётся работа по психологическому восприятию автомобилистами новых технологий».





К оплате принимаются все купюры — как нового, так и старого образца, с возможностью получения сдачи, доступна оплата по QR-коду платёжной системы Payme. В ближайшее время появится оплата по QR-коду других платёжных систем, а также оплата по банковским картам Visa, Mastercard, Humo и UzCard.

Завершается настройка и интеграция с парковочной системой мобильного приложения, которое позволит оплачивать стоянку, не выходя из машины, отметили в пресс-службе.

«Запуск автоматизированной парковки, функционирующей без человеческого фактора, — это не только удобство и технологии, без которых сегодня уже не может существовать ни одна сфера, но и важный шаг, позволяющий нам уйти от коррупции и взяточничества. Исходя из данных, полученных буквально за два дня работы системы, 99% водителей оплачивают паркинг наличными, что делает утечку средств неизбежной. Автоматизация полностью исключает факт коррупции — с паркоматом невозможно договориться и паркомат не скрывает выручку. Полная финансовая прозрачность», — отметила глава Uzbekistan Airports Рано Джураева.

Это первый шаг на пути к автоматизации парковок. На данный момент ведётся монтаж и наладка оборудования на второй автостоянке — перед терминалом прилёта. В дальнейшем будут автоматизированы остальные парковки столичного аэропорта, отметили в пресс-службе.