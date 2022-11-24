Хокиму города Ангрена Ташкентской области Алишеру Раимову назначено дисциплинарное взыскание в виде выговора, сообщила областная администрация. Несколько дней назад появилась запись с голосом хокима, на которой он оскорбляет бизнесмена.

В беседе, посвящённой строительству в городе президентской школы, хоким заявляет, что если поставщик вовремя не доставит стройматериалы, то «попадёт» на 1 млрд сумов и что он «посадил» человека по имени Латиф. Он также ругает и оскорбляет одного человека.

19 ноября, на следующий день после появления записи, комиссия по этике хокимията области обсудила инцидент и признала, что хоким Ангрена нарушил правила этики госслужащего. Она подготовила представление на имя хокима Ташкентской области Зойира Мирзаева о принятии мер ответственности в отношении Алишера Раимова.

«Крнечно, хоким ответственен за своевременное выполнение [различных работ и поручений], однако это никому не даёт право ругать или оскорблять другого человека», — заявил глава комиссии, первый заместитель хокима области Музаффар Файзиев.

Алишер Раимов на заседании заявил, что сильно сожалеет о своих действиях: «Прекрасно понимаю, что нанёс вред политике нашего уважаемого президента и тысячи раз сожалею об этом. Какой бы ни была ситуация, я должен держать себя в руках, в этом я убедился ещё раз. Считаю, что аудиозапись, грубо говоря, бросает тень на политику нашего государства».

«Отныне я в любой ситуации буду стараться держать себя в руках и вести свою деятельность в рамках, обозначенных законом. Прошу прощения у народа, который нам верит», — добавил он.

Распоряжением хокима области Зойира Мирзаева Алишер Раимов получил выговор за «нарушение профессиональной этики госслужащего, злоупотребление служебным положением и совершение незаконных действий».