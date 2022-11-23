Беспилотный космический корабль Orion Национального аэрокосмического агентства США (НАСА), запущенный 16 ноября в рамках проекта «Артемида» (Artemis), 21 ноября долетел до Луны и совершил облёт на самом близком к ней расстоянии, сообщило НАСА. Корабль прошёл над поверхностью Луны на высоте приблизительно 130 км, после чего начал выход на более высокую орбиту.

Корабль, в частности, пролетел над посадочной площадкой корабля «Аполлон-11» с астронавтами в 1969 году — морем Спокойствия — на высоте примерно 2250 км. Позже он прошёл над местами посадок «Аполлона-14» и «Аполлона-12».

Снимок с камеры Orion на фоне обратной стороны Луны. Фото: НАСА.

В пятницу, 25 ноября, он выйдет на дальнюю орбиту в 92194 км от Луны и 26 ноября должен превзойти рекорд, установленный «Аполлоном-13», по самому дальнему расстоянию, пройденному космическим кораблём с экипажем на борту, — на 400171 км от Земли. Своего максимального расстояния от Земли — 432192 км — он достигнет в понедельник, 28 ноября.

«Миссия продолжается, как мы планировали. Наземные системы, наши оперативные группы и космический корабль Orion продолжают превосходить наши ожидания, и мы продолжаем узнавать об этом новом космическом корабле для дальнего космоса», — сказал руководитель миссии «Артемида 1» Майк Сарафин.

Миссия «Артемида I» стартовала в минувшую среду с запуском Space Launch System — самой мощной ракете-носителя в мире — с космодрома во Флориде. Предполагается, что корабль вернётся на Землю 11 декабря, общая длительность миссии составит 25 дней.

Миссия является важной частью проекта НАСА по исследованию Луны и Марса перед ожидаемым запуском пилотируемого корабля в рамках миссии «Артемида II». Запуск откладывался три раза.

На борту Orion летят три манекена с датчиками для изучения влияния полёта на людей. Фото: НАСА.

Программа «Артемида» рассчитана на долгосрочное присутствие человека на Луне, которая будет служить «трамплином» для полёта к Марсу.

На корабле вместо настоящего экипажа находятся три манекена с разнообразными датчиками, призванными изучить влияние нагрузок, космической радиации и других факторов на людей в космосе.

Миссия «Артемида I». Источник: НАСА.