Жители города Ахангарана (1995 года рождения) и Нурафшана (1993) осуждены на пять лет и месяц лишения свободы за торговлю людьми. Об этом сообщило УзА.

Они планировали отправить девушек в Индонезию для занятий проституцией при помощи человека, проживающего за границей.

Девушкам, чьи фото «заказчик» посмотрел и одобрил через соцсети, объяснили, чем они будут заниматься за рубежом и подготовили поддельные результаты ПЦР-тестов для предъявления в аэропорту. Им также отправили авиабилеты и визовые документы в электронном виде.

Организаторы были задержаны в ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел в Международном аэропорту Ташкента.

Их осудили по статьям 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), 135 (торговля людьми) и 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Узбекистана.