Дания 0−0 Тунис

Первый матч в группе D не принёс голов, откровений и, по правде сказать, хоть каких-то зрительских впечатлений. Прежде всего, от команды, которую перед началом ЧМ характеризовали такими эпитетами, как «перспективная», «креативная». Понятно, что это не про Тунис. Напротив, футболисты, ведомые местным специалистом Джалелем Кадри, заработав очко, старательно укрепили оборонительные редуты, сквозь которые даже тень отца знаменитого датского принца не могла прошмыгнуть.

Что до Дании, то их наставник Каспер Хьюлманд то ли перемудрил, то ли наоборот, предложил на стадионе Education City в Ар-Райане весьма бесхитростную конструкцию игры в атаке без разящих и точных ударов. А когда мячу деваться было некуда, в дело вмешивалась высшие силы, вызванные тунисскими болельщиками: Корнелиус с метра умудрился попасть в штангу.





Фото: dbu.dk

Под конец игры все надежды на более благоприятный исход датчане возложили на рефери. Но мексиканский арбитр Сесар не увидел игры рукой тунисского защитника в своей штрафной. При таком раскладе весьма анекдотично звучат слова с тренерской скамейки по поводу сокрушения о несостоявшейся победе.

Статистика матча

Дания: Шмейхель, Андерсен, Дилэйни (Дамсгор, 45), Расмус Кристенсен, Андреас Кристенсен, Кьер (Йенсен, 65), Меле, Эриксен, Хьёйбьерг, Сков Ольсен (Линдстрем, 65), Дольберг (Корнелиус, 65).

Туниc: Дамен, Мерия, Бронн, Талби, Дрэгер (Кэшрида, 88), Шкири, Лайдуни (Сасси, 88), Абди, Мсакни (Межбри, 80), Слимане (Слити, 67), Джебали (Хенисси,86).

Предупреждения: Кристенсен, Йенсен, Эриксен — Хенисси.

Мексика 0−0 Польша

Сенсационная победа Саудовской Аравии над Аргентиной спутала все расклады в группе C. Осторожный статус сковал действия другой пары в этом квартете. Боязнь проиграть у обеих команд превалировала над страстью выиграть, потому что и для Мексики, и для Польши это поражение могло бы стать роковым. Игроки обеих команд, взяв было с места в карьер в первой десятиминутке, дальше увязли во взаимном клинче, из которого не выпускали друг друга до финального свистка.

Наставник поляков Чеслав Михневич традиционно насытил середину поля и вперёд выставил лишь одинокого Левандовски, отрабатывающего движение без мяча, а его партнёры — за мячом, находящимся у соперника. Впрочем, форварду «Барселоны» много моментов для гола и не нужно. На исходе игрового часа австралийский судья Крис Бит поверил в падение поляка в штрафной, но легендарный мексиканский кипер Гильермо Очоа удар самого же Левандовски уверенно отбил.

Все ещё классный вратарь — отличное начало перечисления достоинств нынешней сборной Мексики. Креативность игры подопечных Херардо Мартино пока заметно ниже, чем двигательная активность. Себе в актив мексиканцы могут отнести разве что дальний «выстрел» Альвареса, сразу же после триллера с одиннадцатиметровым, да ещё удар Санчеса под перекладину, которые вполне могли нарушить герметичность польской обороны.

Статистика матча

Левандовски — незабитый пенальти (58).

Мексика: Очоа, Чавес, Мартин (Рауль Хименес, 74), Монтес, Вега (Антуна, 83), Альварес, Гальярдо, Лосано, Морено, Санчес, Эррера (Карлос Родригес, 73).

Польша: Щенсны, Кэш, Берешински, Глик, Залевски (Белик, 47), Зелиньски (Милик, 89), Каминьский, Кивиор, Крыховяк, Шиманьски (Франковски, 76), Левандовски.

Предупреждения: Санчес, Морено — Франковски.

Франция 4−1 Австралия

На стадионе «Аль-Джануб» в Эль-Вакре австралийский нападающий с волшебной фамилией Гудвин почти на целых полчаса превратил мечту в быль — именно такой отрезок времени «соккеруз» вели в счёте против действующего чемпиона мира. Затмение, низошедшее на французского защитника Бен Бенжамена Павара и травма его коллеги Лукаса Эрнандеса повеяли новым жаром сенсаций.

Однако Адриен Рабьо, главный винтик в механизме Дидье Дешама, вернул ход встречи в нужное для французов русло: сначала австралийская защита забыла полузащитника «Ювентуса» при розыгрыше углового, а затем он выкатил мяч Оливе Жиру на рандеву с пустыми воротами. Дальнейшее уже было делом техники нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и все того же Жиру, отметившегося в игре дублем. Дуэт французских нападающих на старте пытается доказать, что потеря травмированного Карима Бензема — не главная проблема в сборной.

Стартовый матч сборной Франции был интересен скорее как презентация состояния, лакмус ее готовности и настроя. Кадровая перетасовка в рядах команды, свершившаяся в канун чемпионата из-за травм ведущих игроков (Бензема, Канте, Погба, Нкунку, Кимпенбе) заставляют болельщиков тянутся к аптечке при каждом падении игроков на поле и все больше говорить о мистике: предыдущие три чемпионата сборные, побеждавшие на ЧМ, не выходили из группы.





Австралийцы не смогли поспособствовать полному ответу на вопрос о готовности Франции к повторению триумфа ЧМ-2018. У команды с зелёного континента попросту не нашлось способов протестировать «трёхцветных». Настырность вингеров Мэтью Леки и Крейга Гудвина, пас Аарона Муя и отсутствие психологического прессинга — с таким небогатым багажом австралийцы пока выглядят худшей командой в группе D. Французы стартовал по-чемпионски, но подбор ключей к оборонительным шкафам датчан и тунисцев в следующих двух матчах станет для них делом непростым.

Статистика матча

Голы: Рабьо (27), Жиру (32, 71), Мбаппе (68) — Гудвин (9).

Франция: Льорис, Л. Эрнандес (Т. Эрнандес), Упамекано, Конате, Павар (Кунде, 89), Рабьо, Тчуамени (Фофана,77), Мбаппе, Гризманн, Дембеле (Коман, 77), Жиру (Тюрам, 89).

Австралия: Райан, Бехич, Роулз, Суттар, Аткинсон (Дегенек, 85), Леки, Муй, Ирвин (Баккус, 85), Макгри (Мабил, 73), Гудвин (Куол, 73), Дюк (Каммингс,53).

Предупреждения: Дюк, Ирвин, Муй