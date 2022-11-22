В Шараф-Рашидовском районе Джизакской области мужчина, будучи в состоянии алкогольного состояния, избил сожительницу из-за того, что она его оскорбила. Об этом сообщила пресс-служба хокимията района.

Трагический случай произошёл 15 ноября в 16:53 в махалле «Янгидиёр». У. А., 1972 года рождения, со словами: «Почему ты меня оскорбляешь?» набросился на И. С. (1983), с которой проживал в незарегистрированном браке, и начал её избивать. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

21 ноября состоялось обсуждение этого происшествия с участием представителей областной прокуратуры, ответственных руководителей областного УВД и руководителей секторов района инспекторов профилактики, помощников хокимов и более 100 местных жителей.

В октябре мы писали, что в Мирзаабадском районе Сырдарьинской области мужчина до смерти избил жену во время ссоры, двое несовершеннолетних детей остались без матери.

В августе в Куйичирчикском районе Ташкентской области мужчина убил жену, которая ушла от него к своим родителям. Проникнув ночью в дом, где она спала с двумя маленькими детьми, он нанёс ей ножевые ранения, от которых она скончалась.