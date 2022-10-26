В Мирзаабадском районе Сырдарьинской области мужчина в ходе семейной ссоры избил жену до смерти, сообщила газета МВД «На посту».

Установлено, что житель махалли «Юлдошобод» Ф. М. 1984 года рождения Фаррух Матякубов (имя изменено источником данных) регулярно ссорился с женой. Во время последнего конфликта нанёс ей серьёзные травмы, несовместимые с жизнью.

Без матери остались двое несовершеннолетних детей.

Этот случай был обсужден на собрании в районе с участием прокурора, начальника УВД области и местных активистов.