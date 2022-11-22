Введение ограничений в системе уличного освещения Ташкента с 16 ноября в первые же сутки уменьшило ежедневный расход электроэнергии на 25%, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана со ссылкой на предприятие «Тошшахарнур».

По данным «Тошшахарнур» на 18 ноября, если в октябре среднесуточный расход электроэнергии на уличное освещение в столице составлял 115,9 тысячи кВт.ч, то с введением ограничений он упал до 87,3 тысячи кВт.ч.

Общее среднесуточное потребление электроэнергии в Ташкенте составляет в среднем 25,7 миллиона кВт.ч, на уличное освещение приходится 0,4% от этого объёма.

При указанном 25-процентном сокращении потребления энергии на освещение и иллюминацию в столице, согласно расчётам Минэнерго, экономия может составить 843 тысячи кВт.ч в месяц, что равно объёму среднемесячного потребления 4400 домохозяйств.

О временном частичном отключении уличного освещения и рекламных экранов в Ташкенте 16 ноября сообщал заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев. В «Тошшахарнур» уточнили, что ограничение в основном коснётся освещения и иллюминации центральных улиц. Улицы, жилые массивы и махалли будут освещены «согласно нормам».

По данным «Тошшахарнур», потребление электроэнергии на освещение в городе снизилось после внедрения энергозффективных технологий, а именно энергосберегающих светильников на основе светодиодных технологий с автоматизированной системой управления.

Если до реализации проекта в уличном освещении использовалось 116,8 тысячи установок, а потребление энергии составляло в среднем 62,24 миллиона кВт.ч в год, то сейчас светильников около 140 тысяч, а потребление снизилось до 40 миллионов кВт.ч.

За первые девять месяцев 2022 года системой уличного освещения потреблено 29,51 миллиона кВт.ч на 13,27 млрд сумов, в том числе на иллюминацию — 183,7 тысячи кВт.ч на 82.7 млн оумов (0.63%). За месяц в среднем потребляется 3,27 миллиона кВт.ч на 1,475 млрд сумов (иллюминация — 20,4 тысячи кВт.ч на 9.2 млн сумов, или 0,63%), за день — 109,29 тысячи кВт.ч на 49,2 млн сумов (иллюминация — 0,68 тысячи кВт.ч на 0,306 млн сумов).

В 2021 году было потреблено 40 миллионов кВт.ч на 18 млрд сумов, в том числе на иллюминацию — 294 тысяч кВт.ч на 132,5 млн сумов (0,73%). Среднее месячное потребление составило 3,33 миллиона кВт.ч на 1,5 млрд сумов (иллюминация — 24,5 тысячи кВт.ч на 11 млн сумов, или 0,73%), дневное — 111.1 тысячи кВт.ч на 50 млн сумов (иллюминация — 0,82 тысячи кВт.ч на 0,368 млн сумов).